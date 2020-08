L’office de l’Environnement de la Corse organise les premières assises de la pêche et de l’aquaculture de Corse

Cette manifestation, initialement prévue en avril dernier et repoussée pour cause de crise sanitaire, se déroulera le mercredi 14 octobre 2020 au Palais des Congrès d’Ajaccio

Elle réunira l’ensemble des acteurs des filières pêche et aquacole, de la production à la distribution en passant par la transformation. Sur une journée, des décideurs issus des secteurs public et privé se retrouveront afin d’aborder les enjeux qui les concernent, partager leurs expériences et apporter leur vision.

Des ateliers thématiques sont également prévus autour de la pêche et de l’aquaculture bien sûr mais plus généralement de l’économie bleue; ils permettront d’aborder en particulier les conditions d’exercice du métier de pécheur, la connaissance scientifique et la gestion raisonnée de la ressource halieutique, ainsi que les perspectives offertes par le nouveau Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et Aquaculture pour la programmation (2021-2027),

Cet événement va attirer en un même lieu et pour la première fois, les producteurs et organisations de producteurs, les distributeurs (grossistes, Grandes et Moyennes Surfaces, restauration collective, restauration, groupements de poissonneries…), les Collectivités, les Administrations de l’Etat ainsi que les entreprises de services (conseil, certification, services financiers…).

Ces Assises seront ainsi l’occasion d’une présentation de l’état actuel de la pêche et de l’aquaculture dans l’île, des difficultés rencontrées, des atouts dont elles disposent et des perspectives qui s’offrent à elles.