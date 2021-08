L'incendie en cours dans le Var provoque une alerte pollution en Corse

L'ile de Beauté se trouve enfumée depuis cette nuit à cause du violent incendie qui a déjà ravagé 5500 hectares de végétation dans le Var. Une alerte à la qualité de l’air a été émise par la préfecture et QualitAir, le service de surveillance de la qualité de l'air en Corse. En effet depuis la fin de matinée de ce mardi 17 aout les stations de mesures enregistrent de fortes concentrations en particules en suspension en provenance du sud de la France, qui devraient engendrer un dépassement du seuil d’alerte pour la journée du 17 août 2021. "De nombreux signalements nous parviennent et nous confirment que le phénomène est visible à l’oeil nu sur une grande partie de l’île." - indique QualitAir dans un communiqué dans lequel il est précisé que "la durée de l’épisode est pour le moment difficilement prévisible et dépendra de l’évolution de l’incendie et des conditions météorologiques.'