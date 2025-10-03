Bastia : Opération de nettoyage de la plage de l’Arinella

Sensibiliser le grand public et ses adhérents à la protection du littoral et à la réduction des déchets marins,

Renforcer les liens entre institutions, associations, habitants et sportifs autour d’une action commune,

Transmettre aux plus jeunes une culture du respect de l’environnement, par l’exemple et la participation active.

10h30 : Accueil des participants à la base nautique de l’Arinella

10h45 : Lancement officiel de l’opération en présence des invités et partenaires

10h45 – 12h15 : collecte des déchets le long de la plage

12h15 : tri des déchets collectés et restitution symbolique des résultats

12h30 : moment convivial partagé avec bénévoles, participants et membres du club

Ce samedi 4 octobre, le Club Aviron de la Haute-Corse organise une opération citoyenne de nettoyage de la plage de l’Arinella. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale portée par la Fédération Française d’Aviron, qui mobilise les clubs sur tout le territoire pour la préservation des milieux aquatiques et littoraux.Cette action de ce samedi 4 octobre prolonge l’engagement local du club, qui a récemment adopté une charte éco-responsable » explique Paul Mattia, président du club bastiais d'aviron. « Notre club est un lieu de sport, de partage et de respect. Parce que la mer, le fleuve et la nature sont nos terrains de jeu, nous avons tous un rôle à jouer pour les préserver. Tous nos licenciés adhèrent à notre charte afin de réduire leur empreinte écologique, participer au maintien de la qualité de notre environnement et promouvoir une pratique sportive durable ».Avec cette action de ce samedi 4 octobre, le Club Aviron de la Haute-Corse entend :