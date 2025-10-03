Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à Canale-di-Verde

La commune de Canale-di-Verde a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture pour le phénomène « inondations par ruissellements et coulée de boue associée » survenu entre le 12 et le 13 décembre 2024.

Sur la base des rapports météorologiques, cette demande a reçu un avis favorable. Aussi, par arrêté interministériel INTE2525618A du 15 septembre 2025 publié au journal officiel du 26 septembre 2025, cette commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour le phénomène de « inondations et coulées de boues » survenu en 2024.

Avec la publication au journal officiel de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur du propriétaire du bien peut engager l’indemnisation du bien détérioré.

Il est rappelé que les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la date de parution de l’arrêté susvisé pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance et bénéficier du régime d’indemnisation instauré par loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée.