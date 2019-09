L'hommage du Sport Pétanque Ile-Rousse à Joachim Pierucci

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 19 Septembre 2019 à 15:12

Lors de la présentation des équipes pour la finale de l'International de pétanque Pasquale Paoli à l'Ile-Rousse, à l'initiative de Angelo Allegrini et José Orsini, président et vice-président du Sport Pétanque Ile-Rousse un hommage a été rendu à Joachim Pierucci, pilier et grand Monsieur de la pétanque, membre très actif de "La Boule dorée" Casinca - Marana qui nous a quittés au mois de mars dernier. Ce 9e concours international qu'il appréciait tant, lui a été dédié. Nul doute que de la haut il a du suivre avec cette passion qui l'animait cette édition 2019 de tous les records. L'ami Joachim le monde de la pétanque te garde dans son coeur.

