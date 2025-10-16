L'envoutant "U Cantu di i Canti" à la pro cathédrale Sainte-Marie

Dans le cadre de « Teatru a l’apertu », la programmation de la Ville de Bastia, Patrizia Gattaceca et la pianiste Marina Luciani donneront un concert ce vendredi 17 octobre en l’église Sainte-Marie à Bastia à 18h30. Ce concert en duo est tiré du nouvel album l’artiste « U Cantu di i Canti - Le Cantique des Cantiques ».



Ce sommet de la littérature universelle a inspiré ce nouvel opus à la chanteuse, un hymne à la dignité et à l’égalité de la femme et de l’homme. Le projet original et ambitieux, conçu par Patrizia Attaquera et le guitariste-arrangeur Jean-Bernard Rongiconi nous plonge aux origines de la civilisation méditerranéenne, interrogeant le lien entre le poème et le chant. « Le Cantique des Cantiques » déploie une dramaturgie unique : deux solistes, un chœur partagé en deux, soit deux duos.



Dans ce répertoire, la chanteuse prête tour à tour sa voix au bien aimé (roi ou berger), à la jeune Sulamite, aux chœurs des filles de Jérusalem, et à celui des sentinelles. De là l’idée de deux propositions différentes dans un double album : une version orchestrée où chœurs vocaux et instrumentaux se répondent et une version piano-voix épurée, dialogue intime entre le poème et la musique. C’est cette version que proposeront ce vendredi 17 octobre les 2 artistes. Se doit-on encore de présenter Patrizia ? Autrice-compositrice-interprète, écrivaine, poétesse et comédienne, elle est aussi co-fondatrice du groupe mythique « Les Nouvelles Polyphonies Corses ». Elle a reçu, entre autres distinctions, le Grand Prix Charles Cros pour « Carmini », album inspiré de « Charmes » de Paul Valéry.



Marina Luciani a débuté́ le piano à Corté à l’âge de 7 ans. En 2002, elle obtient un 1er Prix de Musique de chambre, et en 2004 un 1er Prix de Piano et le D.E.M (Diplôme d’Etudes Musicales et en parallèle, une maitrise de Musicologie avec Mention Très Bien à l’Université́ de Provence. Marina se produit en concert en tant que soliste et en musique de chambre. Elle élabore aussi plusieurs méthodes pédagogiques dédiées aux jeunes publics et enseigne actuellement au Conservatoire de Corse. Parallèlement à cette activité́́ , elle poursuit son parcours de concertiste et se produit aux côtés d’artistes insulaires de renom en Corse et hors de Corse. Ce vendredi, laissez opérer le charme.