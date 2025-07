L'ancien Bastiais François Modesto nommé directeur technique de la Juventus : "Un honneur et une grande responsabilité"

La Juventus Turin a officialisé ce mardi sur son site la nomination de François Modesto au poste de directeur technique. Le Bastiais, qui fêtera ses 47 ans le 19 août, aura pour mission de coordonner les différentes composantes techniques du club, en lien étroit avec le staff de l'entraîneur Igor Tudor et sous la responsabilité du directeur général Damien Comolli. « Rejoindre un club aussi prestigieux est à la fois un honneur et une grande responsabilité. La Juventus a une histoire extraordinaire et une culture de la victoire que j’admire profondément », a déclaré François Modesto dans le communiqué publié par le club. « Je suis enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle aventure, de travailler aux côtés de Damien, du coach Igor Tudor et de tout le staff pour construire un projet ambitieux, moderne et performant. Je mettrai toute mon expérience et mon engagement au service du succès de la Juventus, en Italie comme en Europe. »



Ancien joueur professionnel entre 1997 et 2016, Modesto a connu une carrière riche, débutée au Sporting Club de Bastia avant des passages à Cagliari, Monaco et à l’Olympiakos. Dès la fin de sa carrière, il s’oriente vers des fonctions de direction sportive. D’abord en Grèce, à l’Olympiakos, où il remporte trois championnats et une coupe nationale. Puis en Angleterre, à Nottingham Forest, avec qui il accède à la Premier League en 2022. Depuis 2022, il officiait comme directeur technique du club italien de Monza en Serie A.



« Le choix de François est le fruit d’une réflexion approfondie », souligne l'entraineur du club italien Damien Comolli. « Son expérience, acquise dans des environnements variés et compétitifs, et sa connaissance du football italien, constituent un atout pour la croissance du club. »