" L’accurtatoghju di e pastaie" : le cœur d'îlot Chanoine Letteron à Bastia a, enfin, un nom

La passage, situé entre la rue Chanoine Letteron et le boulevard Gaudin avait même été oublié de certains Bastiais. Insalubre, peu accessible, il a subi un relooking complet. Les façades de certains immeubles ont été rénovées, l’éclairage public remis à neuf ainsi que les murs, le sol et les rambardes en fer forgé. L’endroit jongle entre classique et moderne. Tout au long du passage des œuvres d’art contemporain de l’artiste Sébastien Dominici ont été installées. Une installation réalisée avec l’Agence ACME dans le cadre de l’appel à projets « Art Urbain » lancé par la Ville de Bastia en 2019 en vue de la création et l’installation d’œuvres dans les quartiers prioritaires bénéficiant de programmes de requalification.