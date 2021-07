Bastia : quelle dénomination pour le cœur d'îlot Letteron ? A vous de décider

Forte de l’expérience menée pour la dénomination de la Place Claude Papi, la municipalité a choisi de renouveler une démarche permettant de consulter les usagers et acteurs du quartier pour proposer un nom pour ce cœur d’îlot.





Ainsi, du 12 au 22 juillet 2021 des urnes et des bulletins de votes seront mis à disposition dans les commerces de proximité (le Spar de la Citadelle, la Boulangerie Carlotti, la Pharmacie Place d’Arme, l’épicerie «l’étoile du Sud», l’épicerie «Terra di Savori», et le café social Avà Basta boulevard Gaudin) ainsi qu’à la maison du Centre Ancien et sur site.





Cette consultation permettra d’établir la liste des noms qui sera soumise au vote final d’une commission. Les noms déjà existants, en argot, ou peu respectueux seront écartés.

Le nom qui sera retenu sera dévoilé fin juillet, sur site, au cours d’un moment de convivialité.





L’équipe de Cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre de cette campagne. Elle est joignable au 04 95 58 89 39 ou à la maison du centre ancien, cours Favale.

Le projet de restructuration urbaine du Centre Ancien a permis de créer et de mettre en valeur une liaison piétonne entre le Boulevard Gaudin et la rue chanoine Letteron, en cœur d’îlot.