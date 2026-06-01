L'accès aux cascades de Purcaraccia interdit au public jusqu'à l'automne

Leur beauté attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais après plusieurs accidents mortels et une fréquentation devenue trop importante, la préfecture de Corse-du-Sud a décidé de restreindre l’accès aux cascades de Purcaraccia durant la période estivale.



Comme cela est désormais chaque année le cas depuis 2021, les autorités préfectorales viennent ainsi de prendre un arrêté interdisant l’accès au canyon situé dans le massif des aiguilles de Bavella au public non encadré du 1er juin au 15 octobre. « Cette interdiction concerne les randonneurs seuls comme les groupes », indique la préfecture en insistant sur les « raisons de sécurité et de préservation du site » qui l’ont poussé à prendre cette décision.



« Pour accéder aux cascades, vous devez être accompagnés d’un éducateur sportif spécialisé canyonisme disposant d’une carte professionnelle à jour », précise la préfecture rappelant que le « site présente des passages périlleux, difficiles à sécuriser sans encadrement ».