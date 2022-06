L'accès au canyon de Purcaraccia restreint jusqu'au 15 septembre

"Une décision justifiée par la dangerosité du site" indique sur son site internet la préfecture de Corse qui ce jeudi 30 juin a publié l'arrêté préfectoral qui restreint l'accès au canyon de Purcaraccia, commune de Quenza, aux seuls groupes accompagnés et encadrés par un professionnel habilité. "En plus d’être escarpé, le sentier d’accès au canyon n’est pas balisé et sécurisé. La zone de baignade est localisée au sommet d’une cascade très exiguë et glissante. Le défaut d’information sur les difficultés d’accès et sur les risques encourus rendent la zone particulièrement accidentogène." détaillent les services de l'Etat.

En 2021, deux accidents mortels ont été déplorés. Cette année, en avril, un homme a également perdu la vie en chutant de la cascade. Depuis le début de cette saison touristique, les services de secours constatent une recrudescence significative du nombre d’accidents de randonneurs et baigneurs

Un travail en cours pour améliorer la sécurité du site

A la suite de la restriction d’accès prise en août 2021, un travail a été initié entre la sous-préfecture de Sartène, la mairie de Quenza, la communauté des communes de l’Alta-Rocca et le syndicat représentant les propriétaires des terrains privés sur lesquels est situé le parcours du canyon. "A ce stade, ce travail n’a pas permis de sécuriser le parcours de manière satisfaisante pour les randonneurs. Il sera poursuivi dans les prochaines semaines." explique la préfecture qui informe qu'au regard de ces circonstances, la pratique non encadrée du canyoning sur ce site est dangereuse. C’est pourquoi, le préfet a décidé de renouveler la restriction d’accès au canyon pour cette saison estivale et de la limiter aux seuls groupes ou visiteurs accompagnés d’un professionnel.

Un panneau informant le public sera apposé à l’entrée du site par la mairie de Quenza. Des contrôles seront effectués pour s’assurer du respect de cette mesure.