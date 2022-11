L.N. Mattei : 150 ans d’histoire à découvrir dans un livre signé Dominique Mattei

L’idée de ce livre est venue d’Armelle Sialelli, qui avec son mari Dominique, dirige avec succès la brasserie Pietra, aujourd’hui actionnaire de L.N. Mattei.



Dominique Mattei (sans lien avec Louis Napoléon Mattei) tient avec bonheur la plume, retraçant l'épopée de l'entreprise L.N. Mattei depuis sa création en 1872 à nos jours. Et à travers cette saga c’est tout un pan de l'histoire industrielle de la Corse qui nous est offert. Tout commence en 1872. Louis-Napoléon Mattei, né à Ersa en 1849, grandit au sein d’une famille de marins entre son village et Bastia. Agé d’une vingtaine d’années il ouvre un commerce à Bastia, rue des terrasses. Il y vend café, alcool, tabac, pétrole pour les lampes... A 23 ans il se lance dans la distillerie et utilise un produit local : le cédrat. La Cédratine est née. Le succès lui permet d’investir : vignobles, chênaies pour le liège des bouchons… Il développe alors tout un réseau de distribution, ouvre de nouveaux magasins dont celui de la place St-Nicolas, aujourd’hui inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Ses créations se succèdent : Kirsch vieux, liqueur de mandarine, crème de menthe et en 1894 celui qui fera sa renommée dans le monde entier : le Cap Corse, un apéritif à base de mistelle, jus de raisin dont on arrête la fermentation en ajoutant de l'alcool, de quinquina et de plantes aromatiques. Mais ce parcours ne sera pas un long fleuve tranquille, marqué par des crises économiques, des tourmentes que la société devra subir, combattre et heureusement dépasser.



Aujourd’hui le Cap Corse Mattei et les autres produits de la firme sont consommés à l’international et la marque est en pleine reconquête, y compris d’un public jeune, grâce notamment à ses cocktails comme le Capo Spritz. Des recettes de cocktail qui figurent d’ailleurs en digestif, à la fin du livre, de même que l’arbre généalogique de la famille Mattei et un utile Abécédaire.