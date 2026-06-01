L’Isula Festival met la Corse à l’honneur à Marseille du 7 au 9 juin

« L’objectif, c'est de faire rayonner la Corse à Marseille », lance Audrey Lucchinacci. Du 7 au 9 juin prochains, elle organise, sur l’Esplanade de la Major, l’Isula Festival. Trois jours dédiés à la gastronomie, l’artisanat, la culture ou encore l’économie insulaire pour continuer à perpétuer le lien qui unit les deux rives de la Méditerranée. « Je suis la gérante du Son des Guitares, et c’est vrai qu’historiquement, l’établissement a toujours fait un événement festif une fois par an, qui s’appelle La clôture du Son des Guitares. Mais la volonté du festival que nous lançons, c’est d’aller au-delà des festivités classiques pour pouvoir vraiment montrer nos savoir-faire et notre culture au plus grand monde », explique-t-elle.





Si les visiteurs pourront retrouver un village d’artisans, des stands gastronomiques, des jeux traditionnels pour les enfants ou des soirées musicales avec la présence de Bande à Part, Millishake, Fracassi, Philippe Corti ou encore I Brumichesi, le festival se veut également être un rendez-vous dédié à des réflexions autour de la thématique de l’économie. Quatre tables rondes seront ainsi organisées sur la journée du lundi : du tourisme de flux à une économie de territoire : produire, valoriser et consommer local ; se soigner entre deux rives : la santé, enjeu humain et économique majeur ; ports, aéroports, énergie, numérique : les infrastructures au cœur de la souveraineté et des transitions ; faut-il quitter la Corse pour réussir... ou peut-on, aujourd'hui, réussir depuis la Corse ?





« Les tables rondes sont organisées avec des intervenants de Corse et de Provence », détaille Audrey Lucchinacci. « Par exemple, sur la santé, nous allons à la fois recevoir l’association Inseme, mais aussi le directeur de l’institut Paoli-Calmettes, l'institut de cancérologie de Marseille, qui va pouvoir nous faire un retour d'expérience sur la situation des personnes qui viennent de Corse pour être soignés : comment ils reçoivent les familles, comment elles sont logées, quelles sont les problématiques actuelles, sur quels éléments on pourrait progresser… Et sur le sujet de l'innovation, nous aurons par exemple Inizià, l’incubateur corse pour les startups, et son homologue de la région sud. En fait, le but, c’est vraiment d'échanger autour de sujets que la Corse et la Provence ont en commun. »



Avec son festival, Audrey Lucchinacci entend bien « ouvrir des volets qui n'ont pas été abordés jusqu'à présent sur la communauté corse à Marseille ». « À chaque fois qu’on est dans des événements, des expositions, on connaît la Corse pour la charcuterie, le fromage ou la guitare, mais on est bien autre chose que ça, et heureusement d’ailleurs. La diaspora corse a plein de richesses et de gens qui réussissent aussi sur le continent, et j’ai aussi voulu faire ce festival pour le mettre en avant », souligne l’organisatrice. « Et aussi, je sais que le lien entre la Corse et Marseille est déjà historique, mais le but, c’est aussi de continuer à développer ce lien via un rassemblement. Quand on a communiqué sur l’événement, on a vraiment dit : Bienvenue aux Corses et aux amoureux de la Corse ! »

