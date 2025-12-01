L'Île-Rousse - 150 km/h au lieu de 80 sur la RT30

L’infraction a été constatée lors d’un contrôle de vitesse effectué dans le cadre d’une opération de sécurité routière renforcée, mise en place sur les axes les plus accidentogènes de la Balagne.





Le conducteur a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule a été placé en fourrière. Il devra répondre de ses actes devant la justice et sera convoqué pour être entendu dans la brigade la plus proche de son domicile.





La gendarmerie rappelle que la vitesse excessive reste l’un des facteurs majeurs d’accidents graves. Les militaires multiplient actuellement les contrôles pour lutter contre ce type de comportements dangereux.