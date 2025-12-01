CorseNetInfos
L'Île-Rousse - 150 km/h au lieu de 80 sur la RT30


La rédaction le Samedi 8 Novembre 2025 à 11:10

Un automobiliste a été intercepté vendredi par les gendarmes de la brigade territoriale d’Île-Rousse alors qu’il circulait à 150 km/h sur la route territoriale 30, sur une portion où la vitesse est limitée à 80 km/h. 



L’infraction a été constatée lors d’un contrôle de vitesse effectué dans le cadre d’une opération de sécurité routière renforcée, mise en place sur les axes les plus accidentogènes de la Balagne.


Le conducteur a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule a été placé en fourrière. Il devra répondre de ses actes devant la justice et sera convoqué pour être entendu dans la brigade la plus proche de son domicile.


La gendarmerie rappelle que la vitesse excessive reste l’un des facteurs majeurs d’accidents graves. Les militaires multiplient actuellement les contrôles pour lutter contre ce type de comportements dangereux.




