L’Europe de l’emploi à portée de main des demandeurs corses avec Erasmus +

Cork en Irlande, ou La Valette à Malte. Des destinations qui riment, pour certains, davantage avec vacances et loisirs qu’avec travail et retour à l’emploi. Pourtant, grâce au programme Erasmus +, France Travail propose aux demandeurs d’emploi de partir se former en Europe, par le biais d’un stage professionnel de 3 ou 6 mois, avec l’objectif d’enrichir leur expérience professionnelle et personnelle et, pourquoi pas, de décrocher un emploi. Du 12 au 16 octobre, les Erasmus Days se tiendront dans les différentes antennes corses de France Travail. Des permanences seront proposées à tous ceux qui souhaitent tenter l’expérience professionnelle dans une capitale européenne.





À Bastia, Aurelia Orsini sera chargée d’accueillir les demandeurs d’emploi intéressés par un départ en Irlande ou à Malte. « Ce dispositif existe depuis 2015. Il s’adresse à tous les chômeurs, sans condition d’âge ni de diplôme. Des stages en entreprise de 3 à 6 mois sont proposés avec des départs tout au long de l année. Le candidat accepté est alors considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Tous les frais sont pris en charge par l’État : le transport, l’hébergement, l’assurance et la demi-pension. »



Depuis le déploiement d’Erasmus + en Corse, 126 personnes ont pu bénéficier de stages en entreprise dans différents pays de l’Union européenne. « Nous avons en moyenne une dizaine de demandes par an », explique Aurelia Orsini.



Les dossiers sont déposés en amont et les candidats au départ sont ensuite reçus en entretien. « Ces derniers durent en moyenne une heure, pendant laquelle les demandeurs d’emploi développent leur projet. C’est aussi un moment au cours duquel nous évaluons leurs motivations. La première demi- heure y est d’ailleurs consacrée. Ensuite, nous les invitons à poursuivre la discussion en anglais pour estimer leurs capacités linguistiques. Mais ce n’est pas un frein pour être accepté dans Erasmus + », poursuit la conseillère de France Travail.



Les permanences seront organisées à Bastia, L’Île-Rousse, Corte ou encore Ajaccio. Au niveau régional, le dispositif est placé sous la responsabilité de Sandra Serpaggi à la direction régionale sur Ajaccio.



Un tuteur pour accompagner les stagiaires



Une fois sur place, les stagiaires sont accueillis par un tuteur mandaté par Cap Ulysse Bordeaux, partenaire de France Travail pour Erasmus +. Il assure le lien avec l’entreprise d’accueil et se charge également de trouver un hébergement au stagiaire.« Tous les domaines d’activité sont à envisager. Nous avons eu un jeune qui bosse dans une salle de sport à La Valette, par exemple, parce qu’il souhaite devenir coach sportif. Tous les profils rentrent dans le cadre d’Erasmus +. »



Pour certains, l’expérience offre même une nouvelle opportunité professionnelle au-delà des frontières françaises. C’est notamment le cas d’une ancienne stagiaire de 50 ans qui vient de décrocher un CDI en Irlande. « Elle a été embauchée dans la société où elle avait effectué son stage Erasmus +. Après y avoir été accueillie pendant trois mois, elle a décroché un CDI et a pris la décision d’aller vivre à Cork, en Irlande », relate non sans satisfaction Aurelia Orsini.



L’Espagne et l’Italie en 2027



Pour cette nouvelle session, l’Irlande et Malte restent les deux destinations proposées. Mais en 2027, les stagiaires devraient mettre le cap plus au sud. « Les appels d’offres vont être lancés très rapidement pour la prochaine campagne. Mais tout indique que l’Espagne et l’Italie seront au programme, ainsi qu’un pays sacndinave», conclut Aurelia Orsini.



Erasmus + permet ainsi aux demandeurs d’emploi motivés de découvrir l’Europe sous un angle professionnel. Une occasion de se former, d’acquérir de l’expérience et, parfois, de transformer un stage de quelques mois en emploi

durable.



Savoir + : une information collective est organisée le 12 octobre en visioconférence pour les personnes désireuses d en savoir plus sur le dispositif. Vous inscrire auprès de votre conseiller France travail ou sur « Mes évènements emploi ».