L’Assemblea di i Zitelli prépare son édition 2025-2026 : rendez-vous le 2 juin 2026 à Ajaccio

Ouverte aux classes de CM1 à la 5ᵉ, qu’elles soient issues de l’enseignement public ou privé sous contrat, l’Assemblea di i Zitelli permet aux élèves de découvrir concrètement le fonctionnement de l’institution régionale à travers une simulation de travaux parlementaires. L’opération est organisée par l’Assemblée de Corse, la Collectivité de Corse et le Rectorat de l’Académie de Corse.





Éveiller la conscience citoyenne dès le plus jeune âge

L’objectif est clair : sensibiliser les enfants aux responsabilités citoyennes, développer leur réflexion, leur expression orale et écrite, et encourager le travail collectif. Chaque année, 62 délégués juniors sont élus dans les classes retenues, dans le respect de la parité. Depuis la création du dispositif en 2013, près de 400 élèves ont ainsi siégé dans l’hémicycle, et plus de 3 500 élèves ont participé aux différentes éditions.

Après une interruption liée à la crise sanitaire, cette nouvelle édition marque un retour à un fonctionnement complet.





Un calendrier précis jusqu’à juin 2026

La phase de pré-candidature est ouverte de novembre jusqu’au 13 février 2026. Elle comprend l’information des établissements, le choix des thèmes et le dépôt des candidatures.

La phase de production se déroulera de la fin des vacances d’hiver au 10 avril 2026 : élection des délégués juniors, travail en classe, envoi des propositions, visites du Gran’ Palazzu et rencontres avec les élus référents.

En mai 2026, les questions, motions et projets créatifs seront sélectionnés définitivement avant la grande séance plénière.



Une journée complète dans l’hémicycle

Le 2 juin 2026, une soixantaine d’élèves âgés de 9 à 12 ans siégeront toute la journée dans l’hémicycle de l’Assemblée de Corse. Ils débattront des motions retenues, poseront leurs questions aux élus, puis procéderont au vote final. Une partie des productions artistiques sera exposée sur place, les autres seront publiées sur le site de l’Assemblea di i Zitelli.



Des résultats concrets depuis 2012

Depuis 2012, 200 classes ont participé au projet. Les élèves ont déposé 65 questions et 35 motions, dont certaines ont abouti à des décisions concrètes. Parmi les exemples marquants on citera l’extension du Pass Cultura aux collégiens après une motion déposée en 5ᵉ édition par une école de Bastia et la a création d’une journée d’échange autour des figures historiques insulaires, issue d’une motion déposée au collège de Corti