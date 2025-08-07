L’Ajaccien Mathieu Coucke s’impose pour la 50e édition de la course de Vezzani

Pour son 50e anniversaire, la course hors-stade de Vezzani a rassemblé ce dimanche quelque 120 passionnés de course à pied, venus de toute la Corse et du continent. Organisée par le Club Athlétique Ajaccien (CAA), présidé par Michel Huertas, en partenariat avec la municipalité, cette édition symbolique s’est déroulée sous un ciel clément et dans une ambiance conviviale.



La journée a débuté dès le matin avec une série de courses récompensant de nombreux participants : Charlotte Fazi, Carlu Maria Meria (Vezzani), Joseph Togni, Valentina Pieri (Pietroso), Alexandre et Véronica Galvani, Inès Cousin (Nice), Livio Gianastasio (Marseille), Joseph Pieri (Pietroso), Juliette Dhont, Ekaterina Galvani, Amandine Papagno (ASPTTA), Odile Charrol, Cédric Vayron (UAVH Aubagne), Stève Lelièvre (COP), Jean-Baptiste Giovannoli (COP), Didier Romi (UAVH Aubagne), Georges Desbraux (COP) et Jean-Baptiste Ristori.



Épreuve phare de la journée, la course de 10,3 kilomètres, ouverte aux juniors, espoirs, seniors et masters hommes et femmes, a vu la victoire de l’Ajaccien Mathieu Coucke (CAA), qui a devancé Johnny Landais (COP) et Lucas Galingo (La Furmicula).

Chez les féminines, Christelle Murroni, de la Rive Sud, s’est imposée devant Véronique Blachère et la Rhodanienne Alexandre Foulhoux.



À l’issue des épreuves, les coureurs ont été récompensés par Jean-Marie Giannucci, premier adjoint au maire de Vezzani. Le Club Omnisport de Porticcio a remporté le classement par équipes. Celui de la participation est revenu à la commune de Vezzani, tandis que Pierre-Antoine Bursacchi a été distingué comme premier local de la journée.

