L'Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry ouvre ses portes les 23 et 24 mai

Pourquoi des journées portes ouvertes ? François Belfort, président de l'aéroclub, répond sans détour : "L'aéronautique, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui imaginent, qui rêvent. On ouvre les portes pour recevoir le public et répondre à toutes ces questions et leur montrer notre activité." Au programme de ce week-end du samedi 23 et dimanche 24 mai : découverte des avions, explications sur le pilotage, séances d'amphi-cabine pour s'installer à bord et manipuler les commandes. Pour les plus téméraires, des vols pourront être proposés sur place, une pièce d'identité suffit.

Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans une manifestation nationale coordonnée par la Fédération Française Aéronautique. "Il y a 600 aéroclubs en France, un terrain tous les 50 km, en Corse aussi d'ailleurs, c'est un maillage très riche", souligne François Belfort. " Nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté et de faire des journées portes ouvertes collectives." L'aéroclub bastiais participe à cette initiative nationale depuis 2024.