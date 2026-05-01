L'Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry ouvre ses portes les 23 et 24 mai

Créé en 1946, l'Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry est une association loi 1901 entièrement gérée par des bénévoles. Elle regroupe aujourd'hui une centaine de membres qui partagent les installations et les équipements du club, notamment deux avions. Installé dans l'enceinte de l'aéroport international de Bastia-Poretta, le club dispose également d'une école de pilotage agréée ATO, centre de formation reconnu par les autorités aéronautiques européennes.
Ouvrir les portes pour lever les doutes
Pourquoi des journées portes ouvertes ? François Belfort, président de l'aéroclub, répond sans détour : "L'aéronautique, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui imaginent, qui rêvent. On ouvre les portes pour recevoir le public et répondre à toutes ces questions et leur montrer notre activité." Au programme de ce week-end du samedi 23 et dimanche 24 mai : découverte des avions, explications sur le pilotage, séances d'amphi-cabine pour s'installer à bord et manipuler les commandes. Pour les plus téméraires, des vols pourront être proposés sur place, une pièce d'identité suffit.
Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans une manifestation nationale coordonnée par la Fédération Française Aéronautique. "Il y a 600 aéroclubs en France, un terrain tous les 50 km, en Corse aussi d'ailleurs, c'est un maillage très riche", souligne François Belfort. " Nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté et de faire des journées portes ouvertes collectives." L'aéroclub bastiais participe à cette initiative nationale depuis 2024.
Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans une manifestation nationale coordonnée par la Fédération Française Aéronautique. "Il y a 600 aéroclubs en France, un terrain tous les 50 km, en Corse aussi d'ailleurs, c'est un maillage très riche", souligne François Belfort. " Nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté et de faire des journées portes ouvertes collectives." L'aéroclub bastiais participe à cette initiative nationale depuis 2024.
À qui cela s'adresse ?
L'événement est ouvert à tous, gratuitement et sans inscription. Mais en pratique, François Belfort observe deux profils qui poussent régulièrement la porte : "Des jeunes qui aimeraient voler parce que ça les attire ou qui réfléchissent à une carrière professionnelle, et des adultes qui ont le temps ou les moyens de s'intéresser à devenir pilote." En somme, tous ceux qui n'ont jamais osé franchir le pas. Un chiffre pour les convaincre : 75% des pilotes professionnels ont débuté en aéroclub.
Rendez-vous les 23 et 24 mai de 10h à 18h à l'aéroport de Bastia-Poretta, zone aviation générale.
Rendez-vous les 23 et 24 mai de 10h à 18h à l'aéroport de Bastia-Poretta, zone aviation générale.
-
A màghjina - Filanciu di Corsica : un soffiu di libertà
-
"Horizon Astronomie" propose deux ateliers à Bastia le 20 mai
-
Portivechju - C’est fait, l’école maternelle Jean-Santini a son préau !
-
Ajaccio : 15 armes à feu et 4 000 euros en liquide volés lors d’un cambriolage chez un particulier
-
"Persunaghji di Corsica - E so vite facenu a nostra storia" : la 8e édition célèbre les femmes de l'histoire corse