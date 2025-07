L'AC Ajaccio définitivement rétrogradé en National 1 par la DNCG

La DNCG a confirmé ce mardi, en appel, la rétrogradation de l'AC Ajaccio en National 1. L’annonce faite cet après-midi fait l’effet d’une bombe, après les espoirs suscités par Alain Orsoni et les dirigeants ajacciens à leur sortie des bureaux du gendarme financier du football français, ce matin.



Après une audition d’1h30, les dirigeants n’ont finalement pas réussi à convaincre les membres de la DNCG, malgré la présentation d’une garantie bancaire de 15 millions d’euros et d’un apport de trésorerie de 2,5 millions d’euros. Le club acéiste a d’ores et déjà fait savoir qu’il fera appel de la décision auprès du CNOSF. Une conférence de presse est prévue ce mercredi après-midi.



Pour rappel, en première instance, la DNCG avait estimé que la garantie notariale de 20 millions d’euros présentée par le club n’était pas jugée crédible. « Compte tenu du temps imparti, nous savions que nous serions relégués en première instance », avait alors expliqué la direction. Le club avait ensuite demandé à l’investisseur Arnau Baqué Roig de fournir une garantie bancaire, devenue une exigence incontournable aux yeux de l’instance.