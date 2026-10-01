Kurdes réfugiés en Grèce : depuis la Corse, l'association Per a Pace refuse l’oubli

"Le premier choix, c’est de se taire. Le deuxième, c’est la prison si on parle. Et le troisième, c’est l’exil".Cette phrase, Jacques Casamarta la rapporte d’une femme d’origine kurde rencontrée au fil des missions de Per a Pace. Trois possibilités, aucune véritable liberté. C’est pour ces hommes, ces femmes et ces enfants contraints de fuir leur terre que l’association corse poursuit son engagement. Cette semaine, trois de ses membres ont pris la route de la Grèce pour dix jours, avec près de 13 m³ de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de vêtements et de matériel collectés en Corse. Destination: les réfugiés kurdes de Lavrio et de l’île d’Égine. Une opération rendue possible grâce aux dons de citoyens, d’entreprises et d’organismes, notamment Corsica Ferries, Leclerc Location et la Collectivité de Corse.



Réparti entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran, le peuple kurde est confronté, selon les régions, à des persécutions et à des conflits qui poussent certains de ses membres sur les routes de l’exil. En Syrie, la situation demeure particulièrement préoccupante pour les populations kurdes: "Dans les camps où nous allons, on trouve des femmes qui ont combattu Daech", raconte Jacques Casamarta, "À l’époque, l’Europe entière a applaudi le courage de ces femmes. Et aujourd’hui, on fait comme si elles n’existaient pas". Pour le responsable associatif, ces réfugiés ne sont pas de simples chiffres : ce sont des familles, des enseignants, des infirmiers et des personnes qui cherchent à vivre en sécurité. La Grèce constitue une étape pour certains de ces exilés, qui tentent ensuite de rejoindre d’autres pays européens. Face à leur situation, Per a Pace dénonce l'insuffisance du soutien institutionnel et appelle à une solidarité durable.



