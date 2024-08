"Koh Lanta, La Tribu maudite" : Thibault, un Bonifacien parmi les candidats

Proche de la terre, Thibault en a fait son métier, élevant notamment des poulets bio. « Depuis tout petit, j’avais cette passion pour nourrir ma tribu », confie-t-il dans la vidéo de présentation des candidats, mise en ligne ce mardi par TF1 . Et dans sa tribu, il y a ses deux filles, « qui sont tout pour moi. En faisant cette aventure, j’avais envie qu’elle aient les yeux qui brillent, qu’elles soient fières de leur papa. »Proche de sa terre, la Corse, il a grandi entre le Valinco et Bonifacio : « Thibault est fier de sa Corse natale, de sa culture, et de ses valeurs », souligne la biographie qui lui a été consacrée par Adventure Line Productions. Bien connu dans l’Extrême-Sud de l’île, il se pare le week-end d’orange et de noir, les couleurs du Portivechju rugby (ex Isula XV) dont il est l’un des cadres. Proche de la nature, Thibault se passionne pour la pêche sous-marine et nul doute que durant l’aventure, il aura pris plaisir à manier le harpon pour nourrir sa tribu de jeu, lui qui le fait à Bonifacio pour sa tribu de coeur.Dans ce Koh-Lanta, les candidats seront répartis dans trois tribus : deux tribus classiques (jaune et rouge) et « une tribu maudite », qui a donné son nom à cette 26e édition du jeu de TF1. Selon Télé-Loisirs , quatre candidats seront écartés de l’aventure immédiatement à leur arrivée sur la plage, rejoignant une île des plus inhospitalières… On saura le mardi 20 août si Thibault, fera, ou non, partie de ces candidats maudits.L’émission a été tournée aux Philippines récemment, durant le printemps. Pour le Bonifacien comme pour vingt-et-un autres candidats, il s’agit d’une première participation à un Koh-Lanta. Seuls Ugo et Frédéric sont connus des téléspectateurs : le premier a remporté la saison en Malaisie en 2013, le second l’édition du Feu sacré en 2023.Avant Thibaut, d'autres candidats ont représenté la Corse dans Koh-Lanta : la Bastiaise Sarah en début d'année et l'Ajaccien Nicolas en 2023