Koh Lanta : expert-comptable à Bastia, Sarah sera candidate dans la nouvelle saison

Le jeu d’aventure le plus célèbre de France est de retour pour une nouvelle saison pleine de rebondissements ! Koh-Lanta revient sur TF1 le mardi 13 février à 21h10 avec une promesse : les "chasseurs d’immunité " seront au cœur de l’action. Cette édition promet de marquer les esprits avec l'introduction de nouveaux colliers d’immunité aux "pouvoirs immenses et inédits", qui vont certainement révolutionner les stratégies des candidats.

Vingt aventuriers triés sur le volet se lanceront dans cette aventure palpitante, prêts à affronter tous les défis que la nature et le jeu leur réservent. Parmi eux, dix femmes et dix hommes venus des quatre coins de la France avec des profils aussi variés que surprenants tous réunis par une même ambition, celle de repousser leurs limites au cœur de la nature sauvage.





Parmi les candidats, Sarah, une expert-comptable de 34 ans originaire de la Réunion et installée à Bastia. La jeune femme est une grande sportive, passionnée par la nature et les animaux. Son parcours atypique et son énergie débordante en font une concurrente redoutable. Diagnostiquée hyperactive dès son plus jeune âge, Sarah a dû apprendre à canaliser son dynamisme à travers le sport, notamment la course à pied. Pour elle, la nature est un refuge où elle puise son équilibre, d'autant plus qu'elle est devenue végétarienne par amour pour les animaux. Son énergie débordante en font une concurrente redoutable. La présentation de TF1 révèle : "Sarah est pétillante, mais elle a aussi conscience que son dynamisme peut agacer… ". Une affirmation qui laisse entrevoir les possibles tensions et alliances qui se formeront au fil de l'aventure.