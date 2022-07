Kendji Girac : una "Catena" qui ne fait pas l'unanimité

"Catena "? C'est l'œuvre immortalisée par les Chjami Aghjalesi.

Vous connaissez certainement.

Souvenez-vous…





Fideghja lu to fratellu

Li stringhje una catena

A listessa di a toia

A noi tutti ci mena



S'e noi tiremu tutt'inseme

Forse ch’un ghjornu sciapperà

Da fanne u frombu frombu frombu

Chì ribombi da mare in là

S'è noi tiremu tutt'inseme

Forse ch’un ghjornu sciapperà

Da fanne u frombu frombu frombu

Cum' un cantu di libertà





Kendji Girac a donc accepté l'invitation de Patrick Fiori sur l'album "Corsu Mezu Mezu 2".

Après la belle aventure 2015, quand avec " Corsu Mezu Mezu" Patrick Fiori célébrait ses racines corses avec notamment Francis Cabrel, Patrick Bruel, Jenifer ou Bénabar... le chanteur a "remis ça, avec" "Corsu Mezu Mezu 2" qui sortira le 26 août prochain, un album riche de 16 duos entre des artistes corses (Jean-Charles Papi, Noël Valli, Voce Ventu...) et des noms bien connus du grand public comme Jenifer, Slimane, Vianney, Julien Doré ou Soprano.

On en reparlera.



En attendant, après le premier extrait été porté par Patrick Fiori, Patrick Bruel, et Florent Pagny sur "Terra Corsa", c'est "Catena" le titre avec Kendji Girac et "L'Avvinta" qui vient d'arriver sur les plateformes.

Un clip ensoleillé tourné sur la rive sud du golfe d’Ajaccio où Kendji Girac et "L'Avvinta donnent le meilleur d'eux-mêmes pour rendre hommage à l'Île de Beauté

C'est ce clip (voir ci-dessus) qui suscite aujourd'hui mille et un commentaires sur les réseaux sociaux.