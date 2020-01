Karaté : trois médailles pour l'AC Ajaccio à l'Open de France

L'Open de France de Karaté s'est déroulé ce dimanche 19 janvier au palais des sports de Toulon.

L'ACA arts martiaux y a fait une belle moisson de médailles.

Coachées par son athlète de haut niveau Laetitia Feracci, l'ACA a enlevé trois médailles en juniors et cadettes.

En juniors, c'est Laura Pieri qui est montée sur la plus haute marche du podium.

En cadettes, Juliette Giannechini a pris la deuxième place et Tess Meri-Barrat, la troisième.





Il est convient de retenir que ces 3 jeunes filles font partie du Centre Régional d’Entrainement de la Ligue Corse de Karaté avec des cours journaliers au sein du CSJC (Centre du Sport et de la Jeunesse Corse) et du projet d’excellence sportive fédéral.

"Une belle perspective pour le futur Pôle Espoirs de Région" estiment les responsables du karaté insulaire.