Justice alimentaire : le plan du CIAS de la ComCom Ile-Rousse Balagne, lauréat de "France Relance"

Pour développer son plan d'action alimentaire en faveur du territoire le CIAS (Centre intercommunal d'action. sociale) de la Communauté de Communes Ile-Rousse Balagne a obtenu un coup de pouce du Plan "France Relance". En effet, ce plan est l'un des 86 projets lauréats d'un appel à projets destiné à promouvoir les PAT (Projets alimentaires Territoriaux) qui ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation et de développer une alimentation durable et de qualité accessible, à tous, en soutenant notamment les circuits courts ou les produits locaux.



Sur le territoire de la ComCom Lisula-Balagna, le PAT porte sur la justice alimentaire "en cohérence avec des actions que nous avons déjà mises en place", comme l'a indiqué ce vendredi 17 septembre le président de la ComCom, Lionel Mortini, lors de la signature de la convention État - CCIRB qui a eu lieu en présence du préfet de Haute-Corse, François Ravier, du sous-préfet de Calvi, Florent Farge et de la mairesse de l'Ile-Rousse et conseillère exécutive de Corse, Angèle Bastiani.





Une épicerie sociale et éducative à Lisula

Le CIAS n'a pas attendu la labelisation pour mener à bien son projet. Depuis 2018, après un diagnostic sur son territoire, il a défini sa stratégie de développement durable et mené des actions pour promouvoir une alimentation de qualité tout en prévenant le gaspillage alimentaire. La première concrétisation de l'axe Economie Circulaire de son Plan Alimentaire Territorial a été l'ouverture, le mois de mai dernier, de l'épicerie sociale et éducative de Lisula.

Depuis la structure permet à 15 familles bénéficiaires, en difficulté économique, de payer des produits alimentaires seulement 10 à 30 % de leur valeur. C e concept permettra également d'a llier l'aide alimentaire à une action sociale et éducative. Ce dispositif, dont l'investissement initial a été financé en partie par la Collectivité de Corse et l'État, le CIAS souhaite aussi aider ces publics précaires à sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, il a donc une vocation éducative aux fins de favoriser l’autonomie budgétaire des bénéficiaires, leur permettre de rééquilibrer le budget de la famille, d’apprendre à anticiper les dépenses courantes, à établir un budget prévisionnel.





90 376€ financés par France Relance

D’après le diagnostic fait, la population balanine est confrontée à des maux sociaux alimentés par des modifications structurelles et fonctionnelles de la société. A travers le PAT le CIAS souhaite développer un projet sur son territoire qui permet de répondre aux besoins des populations vulnérables, resserrer les liens sociaux et oeuvrer pour le bien vivre du territoire.

Le Plan Alimentaire du CIAS, d'un coût total de 129 107 € et, financé à hauteur de 70% sur 3 ans par l'Etat, se traduit concrètement par plusieurs actions qui prévoient l’accès à une alimentation saine, équilibrée, durable pour tous et notamment la création d'une cantine centrale est à l’étude.