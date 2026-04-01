Judo : le Shin Gi Tai Borgo Judo brille en FSGT

Pour ce championnat dédié à la catégorie « cadet » qui se déroulait à Auby dans les Hauts-de-France le club du président Eugène Mariotti présentait 8 jeunes, 6 filles et 2 garçons. Sur les 500 participants, les jeunes insulaires ont tiré leur épingle du jeu, remportant 3 médailles. Cina Pietri s’adjugeait le titre en catégorie – 44 kg. Célia Vecchioli montait sur la 2ème marche en – 63 kg, imitée par Elisa Vecchioli, 3ème en + 63 kg. « Ces deux jours ont été intenses, avec de l’engagement, du stress, des victoires, des défaites… et surtout beaucoup d’apprentissage. Ils ont donné, chacun à leur manière. Parfois ça passe, parfois non. Mais ils ont été là, ils se sont battus, ils n’ont rien lâché. Une très belle expérience qui permet au club de rester dans une belle dynamique et d'appréhender les nouvelles échéances début mai » se réjouit le président.

