Journée Internationale pour la paix : deux rassemblements à Ajaccio et Bastia

«L'Onu a décidé que la Paix serait célébrée chaque 21 septembre, devant l'urgence de mettre fin aux conflits armés, générateurs de violences, directes ou indirectes, sans amener pour autant de solutions durables » souligne l'association Femmes Solidaires dans un communiqué. «Célébrez la paix en luttant contre les actes de haine, y compris ceux en ligne, et en répandant la compassion, la gentillesse et l'espoir. Appelons les États à soutenir une « pause humanitaire durable » dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial doit continuer d’être respecté, afin de garantir aux personnes touchées par le conflit l’accès à des vaccins et des traitements vitaux. Malgré les restrictions de voyage et les fermetures économiques, les changements climatiques sont encore bien présents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une économie mondiale verte et durable qui crée des emplois, réduit les émissions et renforce la résistance aux impacts climatiques. La Méditerranée qui subit pollution et conflits armés doit devenir un « lac de paix ».





« Se relever, pour un monde plus équitable et durable »

Tel est le thème qui a été retenu par l'ONU pour cette Journée Internationale de la paix de ce 21 septembre. «En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon de transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, pacifique et durable. Il est indispensable, parce que nous avons la responsabilité de notre avenir humain que se développe dans notre pays une culture de la paix propice au respect et au développement de tous les droits humains » poursuit





Ce mardi 21 septembre, deux rassemblements sont prévus à 18h00

A Bastia : Rassemblement en haut de la place Saint Nicolas, puis défilé vers la stèle de la Résistance.

A Ajaccio : Rassemblement place Abbatucci