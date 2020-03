Journal du confinement, jour 4 : "Maman, pourquoi tu pleures ?"

"Je pleure parce que j'ai peur" je n'ai pas hésité à répondre a mon fils quand il m'a surprise en train de m'essuyer les larmes dans la salle de bain.

"T'as peur de mourir ?" m'a-t-il demandé.

Sans hésitation j'ai répondu "Non, j'ai juste peur." Et en prononçant cette phrase je me suis rendue compte que la liste de mes peurs était trop vaste pour pouvoir la résumer à un gamin de 9 ans.



Mes parents ne vivent pas en Corse, ils sont sur le continent, seuls. Ma soeur vit, quant à elle, en Espagne où la situation n'est pas bonne non plus.



Moi je vis seule ce confinement. Je n'ai pas un mari, un compagnon, un bon ami avec qui partager cette tourmente et j'avoue que vivre dans 50 mètres carrés avec deux enfants n'est pas toujours simple.

En accord avec leur père on a décidé de limiter les déplacements et puisque il vit à Lucciana et moi à Ajaccio, les loulous resteront avec moi pendant cette quarantaine.

Les enfants sont sages. Je me demande s'ils comprennent ce qui est en train de se passer....

On fait les devoirs ensemble (même si c'est compliqué car la connexion est au ralenti), on dessine, on lit, on regarde la télé et on prépare à manger.





Ils jouent, eux. Moi je n'y arrive pas. Je suis tétanisée pas la peur. La peur de ne pas voir le bout du tunnel.

Et je pleure de rage mais aussi de voir qu'il y a encore des imbéciles qui n'ont pas compris que le confinement c'est, pour le moment, la seule arme qu'on a pour vaincre le virus.