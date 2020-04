Journal du confinement, jour 20 : "Chers voisins, voici des attestations de déplacement pour ceux qui n'ont pas d'imprimante"

MV le Dimanche 5 Avril 2020 à 22:12

Le coronavirus est rentré dans nos vie en basculant nos habitudes et en bouleversant nos vies. C'est un moment difficile pour les Corses : on doit continuer à vivre ensemble mais physiquement séparés. Chaque jour CNI publie donc un récit, une photo, une vidéo qui a donné un sens à vos journées à la maison.



Parfois, durant cette période où les contacts physiques sont réduits à leur plus simple expression, un petit geste de civisme et de bienveillance peut réchauffer nos cœurs. Aujourd'hui nous avons voulu vous parler d'une initiative simple, mais exemplaire, qui a sans doute réjoui les voisins d' "Olivier l'Olivier" qui a partagé cette photo avec CNI

