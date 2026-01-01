Jean-Félix Acquaviva : « La guerre navale en Méditerranée peut effondrer le système de desserte de la Corse »

- Vous avez parlé d’urgence. En quoi la situation est-elle urgente ?

- Nous demandons cela dans un laps de temps très court pour éviter d’avoir à payer des factures immédiatement dès ce mois de janvier. Il faut éviter de rentrer dans un circuit routinier de paiement parce qu’on ne pourrait plus revenir en arrière. La deadline a été fixée au 23 janvier par le Collectif socio-économique. Le 22 janvier, nous avons une réunion technique avec les services de Bercy et de Matignon, à laquelle assistera le préfet de Corse pour bien prouver le caractère fondé de notre demande. Nous sommes en face d’une crise importante. Il est hors de question que les Corses payent cette politique qui les pénalise, qui n’a pas de sens et qui n’améliorera pas la décarbonation ! Il faut trouver un autre système. Nous avons été contactés par la Confédération italienne des opérateurs maritimes pour essayer de créer les conditions d’une coalition d’intérêts et demander ensemble l’exonération des îles de plus de 200 000 habitants, comme la Corse, la Sardaigne et la Sicile, qui sont confrontées aux mêmes problèmes d’un point de vue tarifaire et logistique. L’Italie a créé des aides d’État en 2025, des crédits d’impôt aux opérateurs maritimes qui investissaient dans la décarbonation pour compenser les amendes, mais elle ne pourra pas le faire chaque année car le coût atteint 4,2 milliards €. Nous allons étendre cette coalition à nos partenaires de Ligurie, Toscane et Sardaigne, - c’est-à-dire les territoires continentaux qui ont des liens avec ces îles et les îles concernées - pour faire un lobbying commun vis-à-vis de nos Etats respectifs, et, dans le cadre du Traité du Quirinal, auprès de Bruxelles. Les acteurs privés et publics transfrontaliers se rejoignent dans la même force avec un intérêt commun, c’est un élément important qui pèsera dans la balance.



- Concernant la DSP, pensez-vous obtenir la rallonge de 60 millions € que vous demandez ?

- Nous ne demandons pas l’aumône, mais une dotation conforme à l’exercice du service public aérien et maritime, tel que validé dans ses charges d’exploitation par l’État et l’Union européenne avec l’indexation identifiée dans les contrats. Cela veut dire que cette année, il faut au moins 50 millions € et indexer cette somme sur l’augmentation des coûts pour 2027. Si on n’a pas, à la fois, l’assurance des 50 millions € et l’indexation, on va renouveler cette discussion chaque année et on risque d’aller rapidement dans le mur. Bercy reste sur une vision des comptes administratifs, issue de l’année 2023. Depuis les coûts ont augmenté, et cette augmentation était prévue dans les contrats que Bercy a validés ! On est dans une course à l’échalote, on fait semblant d’avancer de deux pas et on recule de trois pas ! Et ça, ça ne va pas ! Entre le non-indexation de la DCT et l’impasse créée par la fiscalité environnementale, on n'écoute pas ce que dit l’unanimité des forces politiques, économiques et sociales de l’île. On laisse s’étrangler la Corse ! C’est l’antithèse de l’autonomie que l’on veut pour notre pays, c’est même la justification de l’autonomie en termes décisionnels. Si nous étions autonomes, on défiscaliserait la TSBA, on adapterait les normes européennes dans un dialogue avec Bruxelles, et on ne serait pas contraint par des décisions verticales qui vont à l’encontre de nos intérêts fondamentaux.



- Vu l’état du budget de la France et la réduction du budget européen sur la cohésion pour financer la guerre en Ukraine, pensez-vous vraiment être audibles ?

- Il existe une voie d’adaptation possible et vertueuse pour la Corse et les îles. Si cette voie n’est pas empruntée par un dialogue fécond et que l’on reste dans un monde brutal de décisions verticales qui nous mèneront dans des impasses et des murs, il y aura une réaction. Le communiqué du Collectif socio-économique prévient qu’il peut y avoir des turbulences. On rentre dans un engrenage parce que la hausse des prix sera exponentielle. Les quotas payants vont augmenter. Cela risque de provoquer un décrochage économique et social sans précédent dont l’économie et la société corses n’ont pas besoin. Donc, nous serons tous contraints collectivement à la réaction. Je rappelle que la motion du groupe Fa Populu Inseme sur cette question de la fiscalité environnementale, des normes ETS et de la DCT a été votée à l’unanimité par les groupes politiques à l’assemblée de Corse. Les parlementaires sont aussi tous unis sur la question. C’est la première fois qu’il y a une unanimité si forte, et si elle est aussi forte, c’est bien que la revendication est juste. Nous allons faire passer ce message, le 22 janvier à Bercy. Nous appelons le gouvernement à la raison.



- Vous relancez les discussions sur la faisabilité d’une société d’investissement. Donc d’une compagnie maritime régionale ?

- On ne va pas attendre les bras croisés de tomber dans une situation de crise majeure ! Si demain, nous n’avions plus de délégataire, nous n’aurions plus de contrats de DSP et donc plus de service public de transport maritime. Il faut premièrement une sécurisation juridique et financière des contrats adoptés jusqu’à 2030. Deuxièmement, anticiper, après 2030, le futur modèle parce qu’on voit bien qu’un contrat de DSP ne suffit pas, malgré le fait qu’il ait été sécurisé par Bruxelles et Paris, pour garantir la maîtrise. Donc, on veut poser des hypothèses larges et sans tabou. On peut parler de société d’investissement pour l’outil naval, si les opérateurs économiques et les compagnies délégataires sont d’accord, en trouvant les voies et moyens d’un équilibre gagnant-gagnant. On peut parler de partenariat juridique et financier d’exploitation qui permet, à la fois, la libre concurrence, mais aussi la régulation par la CdC d’un service au plus près des Corses, à travers des entités juridiques et des partenariats nouveaux. Avec trois principes : garantir et améliorer la continuité territoriale au service des Corses, aucune monopolisation privée de fait de la continuité territoriale, et une plus grande maîtrise par la Corse de ses transports à des fins stratégiques, économiques et sociales. Voilà un peu notre état d’esprit : travailler sur la transition et sur l’après 2030. La bataille navale et les normes de fiscalité imposée font bouger les lignes. Il faut qu’on anticipe et qu’on crée les conditions d’autres hypothèses qui renforcent la continuité territoriale et la maîtrise des transports par la Corse.



Propos recueillis par Nicole MARI.