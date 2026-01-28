Jean-Baptiste Arena : « La ministre de l’agriculture a entendu nos demandes sur la Corse »

- Comment s’est passée la réunion avec la ministre ?

- Très bien. Ce fut une réunion très positive. La ministre, assistée de sa conseillère spéciale Marion Zalay, nous a reçus, la directrice Hélène Beretti et moi-même, pendant une heure et quart. Elle a pris le temps entre le Conseil des ministres et les questions orales de l’Assemblée nationale d’écouter ce que nous avions à lui dire sur divers dossiers. Elle a compris les problématiques spécifiques à la Corse et acquiescé à toutes nos demandes. Nous ne pouvons qu’être pleinement satisfaits. La ministre nous a annoncé qu’elle se déplacerait en Corse au mois d’avril pour travailler sur ces dossiers avec nous. Ce déplacement est, pour nous, une preuve de continuité de travail et de confiance. Cela permettra mener à bien ce que nous avons commencé avec le préfet Filippini, le préfet Jalon et la DRAAF de Corse.



- Quelles ont été vos demandes ?

- Nous avons demandé à la ministre de soutenir la mise en œuvre de notre plan d’action. Nous lui avons d’abord rappelé que nous sommes la seule Chambre de France à avoir conduit une régionalisation totale, en un temps contraint, et à réunir, en une seule entité, toutes les compétences agricoles insulaires. Cette structuration régionale donne à l’agriculture corse une gouvernance et une vision stratégique uniques, et, donc, une cohérence et une efficacité accrue grâce à la mutualisation des moyens. C’est une avancée majeure. Soucieux de l’optimiser, nous travaillons à répondre aux observations de la Cour des Comptes en matière de gouvernance, de sécurisation des procédures et d’amélioration du suivi stratégique, notamment grâce à un audit externe. Nous avons ensuite présenté à la ministre notre feuille de route 2025-2030, à savoir un plan stratégique autour de trois axes majeurs : la nouvelle Politique agricole commune (PAC), la question sanitaire qui touche aujourd’hui malheureusement les filières animales et végétales, et aussi le désordre foncier qui est une entrave au développement économique et agricole de la Corse, notamment avec la fermeture des parcours, la problématique de défrichement et le risque incendie. À partir de ces trois axes, nous avons décliné nos demandes en expliquant à la ministre que, pour réaliser ce plan, nous avons besoin d’outils et d’adaptations spécifiques à la réalité agricole de la Corse.



- Quelles adaptations réclamez-vous ?

- Concernant le désordre foncier, nous lui avons démontré que les règles de la nouvelle PAC, qui exigent une preuve écrite, sont inapplicables à court terme dans le désordre foncier historique que connait la Corse. Ces règles entraînent une perte massive de surfaces éligibles et conditionnent la survie de filières entières. Là encore, la ministre est d’accord pour travailler sur une PAC adaptée à la spécificité corse et sur la mise en place d’un dispositif transitoire spécifique avec un calendrier et des objectifs par étapes. Nous lui avons proposé des pistes de travail sur des leviers à droit constant, par exemple sur les biens sans maître, également avec le GIRTEC, tout en prévenant que le GIRTEC ne règlera pas tout, il lui faudra du temps pour résorber le désordre foncier en Corse et rétablir les titres de propriété. Nous lui avons dit que nous travaillons en collaboration avec les maires sur la possibilité de faire des baux sur des terres communales, mais que nous attendions aussi un soutien de sa part à travers la DDT pour qu’enfin un agriculteur puisse sécuriser son foncier par rapport aux aides à la production. Concernant les aides de la PAC, nous avons demandé une meilleure corrélation entre aides et production et des aides revalorisées et mieux ciblées, par exemple de type aide à l’abattage, pour relancer durablement la production agricole. J’irai défendre ces dossiers jeudi à Bruxelles avec le soutien de la ministre.