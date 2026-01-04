Intempéries : l’état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes de Haute-Corse

Plusieurs communes de Haute-Corse avaient sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle après les intempéries des 15 et 16 décembre 2025, puis des 18 et 19 janvier 2026, marquées par des phénomènes d’inondations, de ruissellement et de coulées de boue.

Sur la base des rapports météorologiques, la commission interministérielle a rendu un avis favorable pour un large nombre de communes, selon la nature des घटनements constatés.





Pour les phénomènes d’« inondation par débordement d’un cours d’eau » survenus les 25 et 26 décembre 2025, sont concernées les communes de Biguglia, Oletta, Olmeta-di-Tuda, Palasca, Pietracorbara, Saint-Florent et Ville-di-Pietrabugno.





S’agissant des « inondations par ruissellement et coulées de boue associées » survenues aux mêmes dates, l’avis favorable concerne notamment Barbaggio, Bigorno, Biguglia, Campile, Casalta, Castello-di-Rostino, Lento, Lucciana, Morosaglia, Murato, Oletta, Olmo, Ortiporio, Poggio-d’Oletta, Poggio-di-Nazza, Porri, La Porta, Quercitello, Talasani, Tralonca, Venaco et Ville-di-Pietrabugno.





Pour les épisodes des 18 et 19 janvier 2026, les communes d’Aleria et de Serra-di-Fium'Orbo sont reconnues au titre des « inondations par débordement d’un cours d’eau ». Les phénomènes de ruissellement et coulées de boue concernent, quant à eux, Campile, Castello-di-Rostino, Morosaglia, Prunelli-di-Fiumorbo et Serra-di-Fium'Orbo.

L’ensemble de ces reconnaissances a été acté par l’arrêté interministériel n° INTE2606207A du 13 mars 2026, publié au Journal officiel le 18 mars.

Cette publication permet désormais aux sinistrés d’engager les démarches auprès de leur assureur pour obtenir une indemnisation des dommages subis, dans la limite des garanties souscrites. Seuls les biens couverts par un contrat d’assurance « dommages aux biens » sont concernés.





Les assurés disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’arrêté pour transmettre à leur compagnie d’assurance un état estimatif des pertes. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du régime d’indemnisation prévu par la loi du 13 juillet 1982 relative aux catastrophes naturelles.