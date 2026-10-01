Intempéries en Corse : de violents orages attendus ce mardi, les deux départements en vigilance orange

La Corse fait face à une journée de fortes intempéries. Depuis cette nuit, des averses orageuses se développent sur l’est de l’île, touchant le littoral et les premiers reliefs. Selon les informations de Météo-France, celles-ci sont « intenses et stationnaires » et les cumuls de pluie « peuvent être déjà très forts », notamment au sud de la Haute-Corse, au niveau de la commune de Solenzara. Le service d’incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse précise par ailleurs qu’une vingtaine d’interventions avec quelques mises en sécurité ont déjà eu lieu dans le département, placé en vigilance orange « pluie-inondation » et en vigilance jaune pour les paramètres « orages » et « crues ».





Les précipitations doivent se poursuivre sur l’est de l’île jusqu’en fin d’après-midi, avec des cumuls particulièrement importants attendus sur la durée de l’épisode. Selon les prévisions de Météo-France, ils pourraient atteindre localement 200 à 300 mm. Les intensités pluvieuses devraient généralement se situer entre 20 et 30 mm par heure, avec des pointes pouvant atteindre temporairement 50 mm par heure.





Une nouvelle dégradation est attendue en fin de journée. Une bande orageuse plus organisée doit traverser l’île d’ouest en est à partir de la fin d’après-midi. Ce passage pourrait s’accompagner de fortes précipitations, avec des intensités de 30 à 50 mm par heure, voire davantage localement, d’une importante activité électrique, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 70 à 100 km/h. Face à ces conditions, Météo-France vient de relever le niveau de vigilance de la Corse-du-Sud, qui passe en vigilance orange pour le paramètre « pluie-inondation » et reste en jaune pour le paramètre « orages ». La région bastiaise pourrait aussi être particulièrement touchée aux alentours de 19 heures, avant une accalmie aux alentours de 21 heures, les intempéries se décalant vers l’Italie.





En attendant, face à l’intensité de l’épisode et aux cumuls de pluie attendus, les niveaux de vigilance sont susceptibles d’évoluer au cours de la journée. Météo-France précise qu’un passage en vigilance rouge n’est pas exclu selon l’évolution des prévisions.





Dans ce contexte, les autorités recommandent de limiter ses déplacements, de ne jamais s’engager sur une route inondée, même partiellement, et de ne pas s’approcher des cours d’eau, des berges ou des passages submersibles. La préfecture de Haute-Corse précise également que « de fortes vagues sur les plages peuvent rendre la baignade dangereuse sur la côte orientale du mardi 20 octobre à 12h jusqu'à mercredi 21 octobre 2026 à 10h ». Elle indique aussi que la RT 10 est actuellement fermée à la circulation au secteur Mignataja en raison des risques d'inondation. Du côté de Bastia, l'Aldilonda est également fermée. Les habitants sont invités à respecter les consignes des autorités et à consulter régulièrement les bulletins de Météo-France.

