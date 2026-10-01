Intempéries en Corse : la Haute-Corse passe en vigilance rouge, plusieurs routes fermées

La situation météorologique se dégrade en Corse. Alors que l’île est actuellement touchée par un épisode orageux intense, Météo-France vient de passer la Haute-Corse en vigilance rouge « pluie-inondation », le plus haut niveau d’alerte. La Corse-du-Sud est, de son côté, placée en vigilance orange pour ce même phénomène.





Depuis la nuit dernière, des averses orageuses intenses et stationnaires touchent principalement l’est de l’île, notamment le littoral et les premiers reliefs. Les cumuls de pluie sont déjà importants dans le sud de la Haute-Corse, notamment au nord de Solenzara.





Les précipitations doivent se poursuivre sur l’est de l’île jusqu’en fin d’après-midi. Les cumuls pourraient atteindre localement 200 à 300 mm sur l’ensemble de l’épisode, avec des intensités pluvieuses pouvant temporairement atteindre 50 mm par heure. Une nouvelle dégradation est également attendue en fin de journée, avec le passage d’une bande orageuse plus organisée d’ouest en est. Elle pourrait s’accompagner de fortes précipitations, d’une importante activité électrique, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h. La région bastiaise pourrait être particulièrement touchée aux alentours de 19 heures, avant une amélioration progressive en soirée.



Plusieurs routes fermées à la circulation





Les intempéries perturbent déjà les conditions de circulation. Plusieurs axes routiers sont fermés : la RT 10, dans le secteur de Mignataja, la RD 506 B, sur la commune de Penta-di-Casinca, le pont submersible de Biguglia, la RD 344, en direction de Ghisoni et la RD 268 entre le col de Bavedda et Ponte Grossu. Le trafic ferroviaire risque également d’être fortement perturbé. Les Chemins de Fer de Corse conseillent aux voyageurs de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible et de rester attentifs aux prochaines informations concernant les conditions de circulation.



La préfecture de Haute-Corse précise que la randonnée sur le GR20 est interdite sur l'ensemble de la journée, ainsi que la baignade, la randonnée et les activités en eaux vives sur le secteur du Tavignano. Par ailleurs, à Bastia, la CAB annonce que le service de bus ViaBastia est interrompu à partir de 13h jusqu’à mercredi 6h.



Face à cette situation, la préfecture de Haute-Corse a activé une cellule d'information du public afin de renseigner le public sur l'état de situation, joignable au 09 70 80 90 40. Les autorités recommandent également de limiter ses déplacements, de ne pas s'engager sur une route inondée, de ne pas s'approcher des cours d'eau et de se tenir informé de la situation.

