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Inseme a remis les clefs de la voiture à la gagnante de sa tombola de Noël


La rédaction le Mardi 7 Avril 2026 à 17:09

Le 30 mars dernier, Inseme a remis les clefs de la voiture à la gagnante de sa Tombola di Natale, en présence du Groupe Miniconi et des membres de l’association. Depuis huit ans, cette tombola solidaire permet de financer les missions de l’association auprès des familles corses contraintes de se déplacer sur le continent pour des raisons médicales.



Inseme a remis les clefs de la voiture à la gagnante de sa tombola de Noël
C’est chaque année un moment important pour l'association. Après sa Tombola di Natale, Inseme a officiellement remis les clés de la voiture à Morgane, la grande gagnante de cette édition, le 30 mars dernier en présence de Jean-André Miniconi pour le Groupe Miniconi, de Laetitia Cucchi-Genovesi, présidente de l’association, et de Marie-France Médurio, membre du conseil d’administration.
 
« Depuis 8 ans, le Groupe Miniconi renouvelle son engagement aux côtés d’Inseme en offrant chaque année un véhicule dans le cadre de cette tombola solidaire. Un soutien constant, fidèle et déterminant, qui contribue pleinement à la réussite de cette opération », se réjouit l’association en rappelant : « Les fonds collectés grâce à la tombola permettront à l’association de poursuivre ses missions : accompagner les familles corses contraintes de se rendre sur le continent pour des raisons médicales ».
 
En attendant la prochaine édition de sa tombola, Inseme adresse ainsi ses remerciements au groupe Miniconi ainsi qu’à ses fidèles bénévoles, partenaires et participants de cette opération dont la mobilisation rend possible les actions de l’association.




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