Incendies de forêt : l'évacuation, un nouveau défi pour la sécurité civile ?

Comme après chaque catastrophe, le débat s'est rapidement concentré sur l'activation – ou non – du système d'alerte ES-Alert et sur le respect des consignes par les habitants. Ces questions sont légitimes. Elles ne doivent pourtant pas, masquer une interrogation plus fondamentale : sommes-nous réellement préparés à organiser l'évacuation de populations confrontées à des incendies de nouvelle génération ?



L'évacuation, le maillon faible de la sécurité civile



Pendant des décennies, la doctrine de lutte contre les incendies de forêt s'est principalement construite autour des moyens d'extinction. Or, lorsque les flammes atteignent l'interface entre forêt et habitat, le problème change de nature. Il ne s'agit plus seulement de combattre un incendie. Il faut déplacer parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, dans un environnement qui évolue d'une minute à l'autre.

Une évacuation n'est jamais un simple ordre donné à une population.

C'est un phénomène collectif où se mêlent stress, perte de repères, décisions

individuelles, saturation des réseaux routiers et mouvements de panique. Chaque automobiliste pense naturellement choisir la meilleure solution. Pourtant, lorsque des centaines de véhicules convergent simultanément vers les mêmes axes, ces routes deviennent elles-mêmes des zones de danger. L'histoire récente montre que, lors des incendies les plus meurtriers, ce ne sont pas uniquement les flammes qui tuent. C'est aussi l'évacuation lorsqu'elle échappe à toute maîtrise.



Les sautes de feu : le danger invisible



L'une des difficultés majeures des incendies extrêmes réside dans un phénomène souvent méconnu du grand public : les sautes de feu. Sous l'effet du vent, du relief et de la puissance thermique de l'incendie, des brandons incandescents sont projetés parfois à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Ils provoquent de nouveaux départs de feu bien en avant du front principal.



Pour les sapeurs-pompiers, ce phénomène est parfaitement connu. Mais ses conséquences sur une évacuation sont considérables. Une route considérée comme sûre quelques minutes auparavant peut soudainement être coupée. Les premiers véhicules ralentissent, d'autres font demi-tour, certains hésitent, d'autres poursuivent leur progression. En quelques instants, la circulation se bloque. Le temps perdu devient alors le pire ennemi des personnes évacuées.

Autrement dit, la stratégie d'évacuation ne peut pas être construite uniquement en fonction de la position apparente du front de flammes. Elle doit intégrer la capacité du feu à apparaître brutalement là où personne ne l'attendait.



Artemida : le drame qui aurait dû changer notre vision des évacuations.

L'incendie meurtrier du 24 août 2007 à Artemida, en Grèce, demeure l'un des exemples les plus,frappants.

Dix-sept habitants du village ont trouvé la mort à seulement quelques kilomètres denleur commune, qu'ils venaient pourtant d'évacuer. Ils n'ont pas été surpris dans leurs habitations. Ils ont été piégés pendant leur fuite. Ce drame a profondément marqué la réflexion grecque sur la gestion des évacuations. À l'issue du procès, les magistrats n'ont pas seulement condamné des élus et des responsables administratifs. Ils ont également formulé des recommandations d'une étonnante modernité.

Ils ont insisté sur la nécessité : d'une organisation communale spécifiquement préparée aux journées à risque extrême ; de la présence effective des autorités décisionnelles lors des épisodes les plus critiques ; de la mise en place de convois guidés et escortés afin d'éviter les départs anarchiques ; de l'intégration des comportements humains et des phénomènes de panique dans la planification des évacuations. Ces recommandations restent aujourd'hui d'une remarquable actualité.



Mati : lorsque les sautes de feu entrent dans la ville



Onze ans plus tard, le 23 juillet 2018, l'incendie de Mati allait démontrer une autre réalité. Cette fois, les sautes de feu n'ont pas seulement affecté les espaces forestiers. Elles ont multiplié les foyers à l'intérieur même de l'agglomération, accélérant brutalement la propagation de l'incendie et désorganisant toute possibilité d'évacuation. En quelques minutes, des rues auparavant praticables sont devenues infranchissables. Des habitants ont été contraints d'abandonner leur véhicule. D'autres ont tenté de rejoindre la mer, parfois sans succès.

Le feu ne progressait plus selon une ligne identifiable. Il surgissait simultanément en plusieurs points. Cette dynamique remet profondément en question les modèles traditionnels de planification des évacuations.



Le débroussaillement : un outil de protection trop souvent négligé

L'évacuation ne constitue jamais la seule réponse. Elle doit s'inscrire dans une stratégie globale de réduction de la vulnérabilité. On peut alors se référer à la notion du défendabilité que l’on doit véritablement construire et faire vivre.

À cet égard, le débroussaillement obligatoire autour des habitations demeure l'un des dispositifs les plus efficaces et paradoxalement les moins respectés dans de nombreux territoires méditerranéens. En réduisant la continuité de la végétation combustible, il limite l'intensité du feu au contact des habitations, facilite l'engagement des secours et offre un temps précieux aux autorités pour décider, si nécessaire, d'une évacuation dans des conditions plus sûres. Quelques dizaines de mètres correctement entretenus peuvent parfois éviter qu'un départ anticipé ne se transforme en fuite désespérée.



Vers une doctrine de l'évacuation dynamique



Les mégafeux imposent désormais de repenser notre doctrine de sécurité civile. La véritable question n'est plus seulement de savoir s'il faut évacuer ou confiner. Elle consiste à déterminer à quel moment, par quels itinéraires, dans quelles conditions:et avec quel niveau d'encadrement une évacuation peut encore être menée sans exposer davantage les populations. Une route n'est jamais:définitivement sûre lors d'un incendie extrême. Elle ne l'est que tant que l'évolution du feu le permet.

Cette réalité devrait conduire à développer une véritable doctrine de l'évacuation dynamique, fondée sur l'anticipation, l'observation permanente de la propagation du feu, l'analyse du risque de sautes de feu, la gestion des flux de circulation, l'encadrement des convois lorsque cela est nécessaire et la préparation préalable des communes les plus exposées.

Les retours d'expérience d'Artemida, de Pedrógão Grande, de Mati, mais aussi des incendies survenus en Australie ou en Californie convergent tous vers la même conclusion : la route d'évacuation constitue elle-même un élément vulnérable de la catastrophe.



Tirer les leçons avant le prochain drame



Le drame andalou ne doit pas seulement alimenter le débat sur l'utilisation d'un système d'alerte ou sur le comportement des victimes. Il devrait surtout nous conduire à interroger notre capacité collective à organiser des évacuations dans des incendies dont la vitesse, la violence et l'imprévisibilité dépassent désormais les modèles pour lesquels nos dispositifs ont été conçus. À l'heure où le changement climatique favorise des feux toujours plus intenses et où l'urbanisation continue de progresser aux interfaces entre forêt et habitat, la protection des populations ne pourra plus reposer uniquement sur les moyens de lutte contre les flammes.

Elle passera aussi par une culture renouvelée de l'anticipation, par des communes mieux préparées à travers les plans communaux de sauvegarde (PCS), par des obligations de débroussaillement effectivement appliquées et par une doctrine d'évacuation intégrant pleinement les réalités du comportement du feu et des réactions humaines. Car les catastrophes les plus meurtrières ne sont pas toujours celles où le feu est le plus puissant. Ce sont souvent celles où l'évacuation, faute d'avoir été pensée comme une opération de sécurité à part entière, devient elle-même le piège.