Incendie à Solaro : le feu progresse dans le maquis, la RT 10 coupée

Face à la menace, les secours ont engagé des manœuvres de protection des points sensibles. En parallèle, la RT 10 a été coupée à la circulation afin de sécuriser l’intervention.

Plus de 50 sapeurs-pompiers, issus du SIS de Haute-Corse (2B) et de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara, sont actuellement engagés sur le chantier.

Un dispositif aérien est également mobilisé, avec deux Canadairs et un hélicoptère bombardier d’eau en transit vers la zone.

La situation reste évolutive et sous haute surveillance.

Le 21 juin dernier un premier feu, vraisemblablement causé par un impact de foudre, avait déjà détruit 40 hectares.

Plus d'infos à venir.