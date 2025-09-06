Ile-Rousse : un incendie, parti d’une friteuse, détruit le restaurant

Une explosion a été ressentie sur place, suscitant d’importantes craintes de propagation aux bâtiments voisins. Un début de feu de végétation a également été signalé mais maîtrisé rapidement par les moyens spécialisés.
Un important dispositif a été engagé : 31 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés. Les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité autour du site.
Un important dispositif a été engagé : 31 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés. Les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité autour du site.
Les explications du apitaine Fabien Massoni, chef du centre d’incendie et de secours de l’Île-Rousse
- Qu’est-ce qui s’est-il passé aujourd’hui à Carucchettu, sur l’Île-Rousse ?
-Nous avons été alertés pour un début d’incendie vraisemblablement d’origine accidentelle dans un établissement de plage, à usage de restauration. À notre arrivée, malgré un engagement massif de moyens, la paillote était déjà totalement embrasée, avec très peu de chances d’être sauvée. Nos efforts se sont concentrés sur l’atténuation de l’intensité du foyer et surtout sur la prévention du risque de propagation vers les établissements voisins, les véhicules stationnés et la végétation à proximité.
- Il y aurait eu une explosion ?
- Oui, plusieurs bouteilles de gaz destinées à l’usage de cuisine ont explosé. C’est d’ailleurs ce qui a contribué, dès le début du sinistre, à enflammer la végétation attenante.
- Combien de pompiers étaient engagés sur cette intervention ?
- Une trentaine de personnels issus des centres de secours d’Île-Rousse, Calvi et Belgodère ont été mobilisés. Nous avons également été appuyés par nos collègues de la sécurité civile de Brignoles, qui ont assuré les norias pour l’alimentation en eau, le point de puisage étant éloigné.
- La situation est-elle désormais sous contrôle ?
- Nous sommes actuellement dans une phase de finalisation, avec un traitement des derniers points chauds résiduels. Le chantier est en bonne voie et il n’y a plus de danger immédiat.
-Nous avons été alertés pour un début d’incendie vraisemblablement d’origine accidentelle dans un établissement de plage, à usage de restauration. À notre arrivée, malgré un engagement massif de moyens, la paillote était déjà totalement embrasée, avec très peu de chances d’être sauvée. Nos efforts se sont concentrés sur l’atténuation de l’intensité du foyer et surtout sur la prévention du risque de propagation vers les établissements voisins, les véhicules stationnés et la végétation à proximité.
- Il y aurait eu une explosion ?
- Oui, plusieurs bouteilles de gaz destinées à l’usage de cuisine ont explosé. C’est d’ailleurs ce qui a contribué, dès le début du sinistre, à enflammer la végétation attenante.
- Combien de pompiers étaient engagés sur cette intervention ?
- Une trentaine de personnels issus des centres de secours d’Île-Rousse, Calvi et Belgodère ont été mobilisés. Nous avons également été appuyés par nos collègues de la sécurité civile de Brignoles, qui ont assuré les norias pour l’alimentation en eau, le point de puisage étant éloigné.
- La situation est-elle désormais sous contrôle ?
- Nous sommes actuellement dans une phase de finalisation, avec un traitement des derniers points chauds résiduels. Le chantier est en bonne voie et il n’y a plus de danger immédiat.
Patrick Botey, adjoint au maire de l’Île-Rousse en charge de la sécurité
Patrick Botey, adjoint au maire de l’Île-Rousse en charge de la sécurité, qui s'est rendu rapidement sur place, a qualifié l’incendie de Carucchettu « d’exceptionnel par sa violence ». Il a rappelé également que, selon les premiers éléments, le sinistre serait parti d’un feu de friteuse avant de se propager à l’ensemble de la paillote et que la présence de bouteilles de gaz a provoqué deux explosions, projetant des éclats jusque sur le parking et en direction de résidences voisines. D’autres bonbonnes, encore présentes, ont été refroidies par les pompiers.
L’élu a, par ailleurs, souligné les difficultés rencontrées par les secours en raison de l’organisation du parking de Carucchettu, rendant l’accès compliqué au premier fourgon. Malgré cela, l’efficacité des sapeurs-pompiers a été saluée par leur hiérarchie présente sur place.
Il a souligné aussi le fait que la mairie s’est tenue aux côtés des services de secours et de gendarmerie. Un poste de commandement a été installé afin de coordonner l’opération et de suivre l’évolution du sinistre. Des évacuations et confinements préventifs ont été mis en place dans les établissements voisins.
L’élu a, par ailleurs, souligné les difficultés rencontrées par les secours en raison de l’organisation du parking de Carucchettu, rendant l’accès compliqué au premier fourgon. Malgré cela, l’efficacité des sapeurs-pompiers a été saluée par leur hiérarchie présente sur place.
Il a souligné aussi le fait que la mairie s’est tenue aux côtés des services de secours et de gendarmerie. Un poste de commandement a été installé afin de coordonner l’opération et de suivre l’évolution du sinistre. Des évacuations et confinements préventifs ont été mis en place dans les établissements voisins.