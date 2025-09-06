Ile-Rousse : un incendie, parti d’une friteuse, détruit le restaurant

- Qu’est-ce qui s’est-il passé aujourd’hui à Carucchettu, sur l’Île-Rousse ?

-Nous avons été alertés pour un début d’incendie vraisemblablement d’origine accidentelle dans un établissement de plage, à usage de restauration. À notre arrivée, malgré un engagement massif de moyens, la paillote était déjà totalement embrasée, avec très peu de chances d’être sauvée. Nos efforts se sont concentrés sur l’atténuation de l’intensité du foyer et surtout sur la prévention du risque de propagation vers les établissements voisins, les véhicules stationnés et la végétation à proximité.





- Il y aurait eu une explosion ?

- Oui, plusieurs bouteilles de gaz destinées à l’usage de cuisine ont explosé. C’est d’ailleurs ce qui a contribué, dès le début du sinistre, à enflammer la végétation attenante.





- Combien de pompiers étaient engagés sur cette intervention ?

- Une trentaine de personnels issus des centres de secours d’Île-Rousse, Calvi et Belgodère ont été mobilisés. Nous avons également été appuyés par nos collègues de la sécurité civile de Brignoles, qui ont assuré les norias pour l’alimentation en eau, le point de puisage étant éloigné.





- La situation est-elle désormais sous contrôle ?

- Nous sommes actuellement dans une phase de finalisation, avec un traitement des derniers points chauds résiduels. Le chantier est en bonne voie et il n’y a plus de danger immédiat.