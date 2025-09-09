CorseNetInfos
Il y a 82 ans la Corse se libérait


La rédaction le Mardi 9 Septembre 2025 à 11:16

Il y a 82 ans la Corse était la première région Française à se libérer du joug de l’occupation fasciste. C'est en effet le 9 septembre 1943 que l'insurrection des Corses allait donner le signal de la libération… Comme tous les ans la date anniversaire du soulèvement de l'île, a donné lieu à d'émouvantes commémorations devant les nombreux sites qui en Corse rappellent ce fait historique que les manuels d'histoire ont pendant trop longtemps ignoré.



A Porticccio, les plus jeunes ont été associés aux cérémonies du 9 septembre.
