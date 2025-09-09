Il y a 82 ans la Corse se libérait

🇫🇷 9 septembre : l’insurrection de la résistance corse à Ajaccio marque la libération du premier territoire français.
Début octobre 1943, selon les mots du général de Gaulle, la Corse a « la fortune et l’honneur » d’être le premier territoire français libéré, et largement par… pic.twitter.com/KF6pZ0bZ9a
M. Michel Prosic, Préfet de la Haute-Corse, a présidé la cérémonie commémorative du 82ème anniversaire de l'insurrection libératrice de la Corse, qui s'est tenue devant le monument de la Résistance, en présence des autorités civiles et militaires. pic.twitter.com/zr3d5JWAc5
𝗟𝗲 𝟵 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟭𝟵𝟰𝟯, 𝗶𝗹 𝘆 𝗮 𝟴𝟮 𝗮𝗻𝘀, 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗲
En ce jour de mémoire, je me suis rendu à Zonza, ainsi qu’à Carabona et Pacciunituli, pour nous recueillir devant… pic.twitter.com/M5cMuXRvSV
Le #9septembre 1943, la #Corse devenait le premier territoire français libéré de l’occupation. Cette page d’histoire, écrite par le courage des résistants et le sacrifice des combattants, demeure un repère essentiel de notre mémoire collective.
Quatre-vingt-deux ans plus tard,… pic.twitter.com/JLiyylL0Ip
