INRAE de San Ghjulianu - Préserver les variétés d’agrumes pour les générations futures

Des menaces de plus en plus pressantes sur les agrumes

Le centre de ressources biologiques Citrus est l’une des cinq plus grandes collections d’agrumes au monde. Aujourd’hui, le site compte près de 4500 arbres, représentant 1064 variétés venues du monde entier. « Sa sécurisation est essentielle pour pérenniser la filière agrumes et les recherches menées par l’unité de recherche AGAP (Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales) en Corse ainsi que par de nombreuses équipes internationales », expliquent les responsables du centre.

Or depuis plusieurs années, du fait tant des dérèglements climatiques que du développement des échanges au niveau international, les menaces se font de plus en plus pressantes. En 2015, la Xylella fastidiosa, une bactérie qui s’attaque notamment aux agrumes, a été introduite en Corse : une première alerte. Car d’autres virus, comme celui de la tristeza, sont également transmis par des insectes, propageant des maladies difficiles à combattre. Avec peut-être la plus terrible, la maladie du dragon jaune, qui « représente aujourd’hui l’une des menaces les plus importantes pour les cultures d’agrumes dans le monde », compte tenu de ses conséquences : incurable, elle tue les arbres, et il n’existe aujourd’hui aucune mesure permettant de l’éradiquer si elle s’implante.



Une “arche” pour mettre à l’abri les agrumes

Face à ce constat, l’INRAE a mis en œuvre le projet “Arche”, lancé à l’automne 2024, afin de contribuer à la préservation de la diversité. Mais, on l’aura compris, les enjeux sont aussi économiques : c’est « un outil partagé, pensé pour répondre aux besoins de la filière agrumicole corse, accompagner les agriculteurs et préparer l’avenir de l’agrumiculture méditerranéenne ». Il présente un double volet. Associée à une cryobanque, créée il y a cinq ans, qui permet de conserver les ressources génétiques (des graines), une serre insect-proof a pour objectif de mettre à l’abri l’essentiel de la collection d’agrumes. Un bel outil de 1,5 million d’euros, financé par l’État et par l’INRAE national.

Dans cet espace de 1100 m2 conçu par l’architecte Francescu Poli Mordiconi, prendront place 700 variétés différentes d’agrumes. Un jeu de sas, avec des protections spécifiques, devrait interdire, aux insectes et aux bactéries dévastatrices, l’entrée de ce sanctuaire de la biodiversité.

La serre sera inaugurée vendredi en présence de nombreux acteurs de la filière, du préfet de Haute-Corse, du sous-préfet de Corti, du PDG de l’INRAE, Philippe Mauguin, du PDG du Cirad Élisabeth Claverie de Saint-Martin et d’André Torre, Président du Centre INRAE de Corse.