Hippisme - Alexandre Lastrajoli 4e à Casablanca


le Jeudi 27 Novembre 2025 à 17:58

Lors du récent week-end, le jockey porto-vecchiais Alexandre Lastrajoli était présent sur le Grand Prix International de Casablanca au Maroc où il terminé 4e.



Hippisme - Alexandre Lastrajoli 4e à Casablanca
Lors d'une course particulièrement relevée, Alexandre Lastrajoli montait pour un entraîneur marocain et à l'issue de la course il a terminé à la 4e place. Une belle performance pour le Porto-Vecchiais: " Je montais un cheval plutôt assez nerveux avant la course et durant celle-ci les choses se sont plutôt bien passées. Nous étions calés en 5e position, nous avons plutôt bien fini mais nous n'avions pas la ressource nécessaire pour aller chercher les trois premières places".


Une belle performance se situant au cœur d'une année pas très facile. "Je n'avais pas beaucoup de chevaux à monter en Corse et quand on ne monte pas souvent, c'est compliqué au plan physique aussi de garder la ligne. Pour autant j'ai réussi à faire 28 courses pour 4 victoires et 13 places. Je suis content d'avoir terminé à la troisième place lors de la course du PMU à Prunelli et ce grâce à Jean Leoni qui m'a fait confiance toute la saison avec son cheval Hello Ball".
Le prochain rendez-vous pour Alexandre Lastrajoli aura lieu en Sicile  les 7 et 8 décembre prochains sur l'hippodrome de Syracuse.





