Haute-Corse : un partenariat renforcé entre pompiers et réserves communales

Un partenariat de terrain, socle de la résilience locale

Sous la coprésidence de Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, et du Colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, cette rencontre a rassemblé 28 participants représentant 11 des 15 RCSC opérationnelles du Cismonte : Sisco, Nessa, Oletta-Poggio d’Oletta, Bisinchi, Chisà, Corbara, Lumio, Pietralba, Barbaggio et Barrettali. Dans son mot d’accueil, Hyacinthe Vanni a rappelé les fondements de cette coopération :« Dans un contexte marqué par des épisodes climatiques toujours plus intenses, il est plus que jamais nécessaire de consolider le lien entre les moyens opérationnels des communes et ceux du Service d’Incendie et de Secours. »Avant de conclure : « Votre participation active à cette rencontre est essentielle pour faire émerger des solutions adaptées aux réalités locales. »





Une feuille de route claire et des enjeux concrets

La réunion, animée par le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes, a permis de passer en revue des points cruciaux pour la saison à venir : capacités de mobilisation des réserves, formation continue des bénévoles, procédures de déclenchement des interventions et recueil des besoins exprimés par les mairies.

La diversité des intervenants et la richesse des échanges ont souligné l’importance d’une coordination fluide et d’une montée en compétence permanente au niveau local. Des cadres de la préfecture de Haute-Corse avec à leur tête Alain Biasci, chef du SIDPC, étaient associés à la rencontre.





Une parole donnée aux élus et aux territoires

Parmi les prises de parole marquantes, Pierre Olmeta, maire de Bisinchi, a insisté sur la nécessité de renforcer les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, en réaffirmant sa disponibilité « en cas de crise locale ». Un engagement salué par ses collègues, dans un climat d’écoute et de collaboration. Des échanges ont aussi porté sur les missions élargies des réserves : au-delà de la surveillance des incendies, leur rôle s’étend à l’accompagnement des populations en cas d’évènements majeurs et aux gestes de premiers secours. Une réalité illustrée par la présentation de Jean Canu, responsable de la réserve intercommunale d’Oletta-Poggio d’Oletta, très impliquée sur ces objectifs.





Des avancées, mais aussi des alertes sur le financement

Côté matériel, le Fonds Vert, piloté par le préfet de Haute-Corse a permis à plusieurs communes d’acquérir des équipements et des véhicules d’intervention. Mais comme l’a souligné Franck Cossu, de la direction des Territoires de Haute-Corse, le taux de subventionnement est appelé à diminuer, passant de 80 % à 60 %, avec une évolution des critères d’éligibilité.





Défendabilité : entre prévention, accessibilité et pédagogie

Un temps fort a été consacré à la défendabilité des zones habitées, notion expliquée avec clarté par le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigot, chef du groupement Nord. Il a rappelé que la capacité à défendre efficacement une habitation dépend de plusieurs facteurs : débroussaillement conforme autour des habitations, accessibilité des lieux aux engins de secours, existence de points d’eau à proximité, accoutumance de la population au risque incendie. Ces critères peuvent orienter les décisions opérationnelles entre confinement sécurisé ou évacuation préventive, dans des contextes toujours tendus.





Une mobilisation partagée saluée par tous

Cette réunion s’est conclue sur des mots d’encouragement et de reconnaissance du président Vanni et du colonel Pieri, saluant une dynamique collective exemplaire. Tous ont souligné la qualité des échanges, la convivialité des débats et l’utilité stratégique de ce type de rencontre. « C’est par cette coordination intelligente entre institutions et territoires que nous ferons face ensemble aux défis climatiques et sécuritaires à venir. »





Une volonté commune : anticiper pour mieux protéger

Par cette rencontre réussie, la Haute-Corse démontre une fois encore sa capacité à mettre en œuvre une culture de la prévention, où chaque acteur local — élu, bénévole, sapeur-pompier — devient un maillon essentiel de la chaîne de sécurité civile. Un engagement collectif qui fait la force des territoires face aux incendies.

---

Les élus présents à la réunion : Michel Galinier, maire de Chisà, José Sauli, maire de Pietralba, Etienne Marchetti, maire de Barbaggio, Dominique Baccarelli, maire de Barrettali, Pierre Olmeta, maire de Bisinchi, Antoine Vincenti, maire de Poggio d’Oletta, Franck Orsini, conseiller municipal de Nessa, Marie-Camille Geronimi, conseillère municipale de Pietralba