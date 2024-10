Haute-Corse : la délinquance en baisse malgré la pression des JO

Une gestion optimale malgré les JO

Le Colonel Sébastien Manzoni, à la tête du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, a quant à lui précisé que, malgré les départs liés aux JO, « les effectifs disponibles ont pu atteindre 340 à 430 militaires, avec l’appui de 110 réservistes déployés dans des zones sensibles telles que la Balagne, Corte, Borgo et Ghisonaccia ». Les gendarmes ont assuré 58 000 heures de présence sur la voie publique en juillet et août, soit en moyenne quatre heures par jour par agent, notamment lors de grands événements tels que Calvi on the Rocks ou Les Nuits de la Guitare. Leur mission était de sécuriser aussi bien les festivités que les transports, avec une présence dissuasive dans les trains.



Parmi les actions innovantes mises en place cet été, le préfet a salué l’intensification des patrouilles tout-terrain, nautiques et équestres. « Nous avons déployé ces patrouilles dans les massifs montagneux, notamment sur le GR20, pour sensibiliser les randonneurs aux risques d’incendie et à la protection de l’environnement », a expliqué le Colonel Manzoni. Ces interventions ont permis à la fois de sécuriser ces zones isolées et de renforcer la prévention auprès du public.



À Bastia, la Direction Interdépartementale de la Police Nationale a également dû s’adapter au contexte des Jeux Olympiques. Sa directrice, Anne Valla, a rappelé que « 32 agents ont été détachés simultanément à Paris pour un total de 89 au cours de l’été ». Malgré cela, le dispositif "100 % présent" a permis de sécuriser les nombreuses manifestations culturelles, telles que Porto Latino et Totalement Corsica. Des moyens supplémentaires ont également été mobilisés, notamment des drones pour renforcer la surveillance. « La sécurisation des aéroports a été une priorité avec des contrôles renforcés », a ajouté Michel Prosic, qui a également évoqué les contrôles réguliers dans les ports de Bastia et de L'Île-Rousse, ciblant les individus recherchés et les trafics de stupéfiants. Le bilan est également positif du côté des douanes. Lanig Le Fur, inspecteur régional des douanes, a mis en avant une hausse de 54 % des procédures liées aux stupéfiants. « Malgré l'absence des renforts habituels en raison des JO, nous avons su gérer l'augmentation des trafics de tabacs et de contrefaçons, en hausse de 20 % cette année, principalement perpétrés par des populations de l’Est, pénalisant ainsi les buralistes locaux », a-t-il précisé.



Un accent particulier sur la sécurité routière

La sécurité routière a également été un enjeu majeur durant l’été. « Le nombre d’accidents a baissé de 30 %, avec 58 accidents, 81 blessés et 3 décès, soit une diminution de 50 % des décès par rapport à 2023 », a annoncé Michel Prosic. Ces chiffres encourageants traduisent une surveillance accrue sur les routes, avec une augmentation des sanctions. Au total, 573 permis de conduire ont été retirés depuis janvier, dont 176 pour les mois de juillet et août, principalement pour alcoolémie, excès de vitesse ou toxicomanie. Cependant, malgré ces résultats positifs, le préfet a tenu à rappeler que la lutte contre l'insécurité routière demeure une priorité. « On ne peut relâcher la pression, car on reste très fragile », a-t-il averti.



Des résultats judiciaires significatifs

Les actions coordonnées entre les forces de sécurité et les services judiciaires ont permis d'obtenir des résultats marquants. Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, a noté que « malgré la mobilisation des moyens pour les JO, la réponse pénale a été renforcée ». Cet été, 62 kg de stupéfiants ont été saisis et 37 personnes ont été jugées au palais de justice de Bastia, dont 15 ont été placées en détention. Ces résultats confirment la volonté des autorités de maintenir la pression sur la criminalité, même en période de tension.