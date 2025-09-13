Handball N2 - Trop brouillon, Corte tombe face à Istres (29-32)

Cosec municipal de Corte.

Istres Bat Corte-Ile Rousse : 32-29 (mi-temps : 16-16).

Arbitres : MM. Beaufort et Benziadi.

Corte-Ile Rousse

Gimenez (1), Rafini, Ribeiro (14 arrêts), Galibert (2), Niang (5), Berenyi (5), Saura (8), Aillaud, Chamekh (4), Sroka (3 arrêts), Troussel (1), Pages, Pannequin-Poggioli, Mebarek (3).



Istres

Brisson (7), Keller (2), Marcais (1), El Ahmad (2), Giroud (4), Bernard (1), Navarro (8 arrêts), Barras (1), Morel, Bogusevicius (7), Vergne, Mulaj (3), Iannone (3 arrêts), Reynet (4).





Malgré un premier arrêt de Ribeiro dès l’entame, Istres prennait vite la tête de la rencontre pour mener 3-1 puis 9-4 après 11 minutes de jeu. On le savait, leur défense placée très haute a fortement perturbé les joueurs de Corte-Ile Rousse et, comme prévu, les récupérations leur permettaient de laisser les hommes de Magne à 5 points. Fort heureusement Niang retrouvait le chemin du but tandis que Chameckh, entré à la 12e minute, faisait apprécier son bras gauche et Corte-Ile Rousse revenait à un tout petit point de son adversaire avec un nouveau but de son ailier de poche, Saura : 10-11 après 18 minutes de jeu. Il n’en fallait pas plus pour que le Cosec s’enflamme et Corte-Ile Rousse revenait enfin à hauteur d’Istres grâce à une percée de Troussel consécutive à un arrêt de Sroka: 13-13 (21e). Chamekh permettait enfin à Corte de prendre l’avantage à 14-13 à la 22e minute. Un avantage de courte durée puisque Galibert tirait trop haut son pénalty et Istres en profitait pour repasser devant. Ce dernier se rachetait sur le gong pour égaliser avant d’entrer aux vestiaires : 16-16.