Handball N2 - Trop brouillon, Corte tombe face à Istres (29-32)

Cosec municipal de Corte.
Istres Bat Corte-Ile Rousse : 32-29 (mi-temps : 16-16).
Arbitres : MM. Beaufort et Benziadi.
Corte-Ile Rousse
Gimenez (1), Rafini, Ribeiro (14 arrêts), Galibert (2), Niang (5), Berenyi (5), Saura (8), Aillaud, Chamekh (4), Sroka (3 arrêts), Troussel (1), Pages, Pannequin-Poggioli, Mebarek (3).
Istres
Brisson (7), Keller (2), Marcais (1), El Ahmad (2), Giroud (4), Bernard (1), Navarro (8 arrêts), Barras (1), Morel, Bogusevicius (7), Vergne, Mulaj (3), Iannone (3 arrêts), Reynet (4).
Malgré un premier arrêt de Ribeiro dès l’entame, Istres prennait vite la tête de la rencontre pour mener 3-1 puis 9-4 après 11 minutes de jeu. On le savait, leur défense placée très haute a fortement perturbé les joueurs de Corte-Ile Rousse et, comme prévu, les récupérations leur permettaient de laisser les hommes de Magne à 5 points. Fort heureusement Niang retrouvait le chemin du but tandis que Chameckh, entré à la 12e minute, faisait apprécier son bras gauche et Corte-Ile Rousse revenait à un tout petit point de son adversaire avec un nouveau but de son ailier de poche, Saura : 10-11 après 18 minutes de jeu. Il n’en fallait pas plus pour que le Cosec s’enflamme et Corte-Ile Rousse revenait enfin à hauteur d’Istres grâce à une percée de Troussel consécutive à un arrêt de Sroka: 13-13 (21e). Chamekh permettait enfin à Corte de prendre l’avantage à 14-13 à la 22e minute. Un avantage de courte durée puisque Galibert tirait trop haut son pénalty et Istres en profitait pour repasser devant. Ce dernier se rachetait sur le gong pour égaliser avant d’entrer aux vestiaires : 16-16.
Le début de la deuxième mi-temps était laborieuse pour Corte-Ile Rousse qui proposait un handball trop brouillon avec des passes manquées, des tirs approximatifs et lorsqu’ils étaient cadrés c’est Navarro qui s’interposait. Heureusement, Ribeiro était à la parade sur cinq tirs adverses. Pour autant, Istres creusait l’écart une fois encore pour mener 18-16 puis 22-18 45e minute de jeu. Même Cyhamekh n’y arrivait plus et trouvait le gardien sur son penalty ! Corte-Ile Rousse ne savait plus à quel saint se vouer et els encouragements du public ne suffisaient plus à redonner des forces à des locaux de plus en plus au fond du trou.
Saura et Berenyi sonnaient la révolte à la 49e et permettaient à Corte-Ile Rousse de revenir à deux longueurs d’Istres : 21-23. Mais les locaux retombaient dans leurs travers et se retrouvaient, encore une fois, menés de 5 points à 8 minutes du terme. On sentait bien que tous les efforts ne serviraient à rien d’autant que les maladresses n’arrangeaient pas les choses. Ribeiro continuait à repousser les velléités istréennes, mais de son côté aussi Navarro avait du répondant et annihilait les tirs de Chamekh et Niang. Malgré un dernier but de Mebarek, Corte s’inclinait logiquement sur le score de 29-32.
La prochaine journée aura lieu le samedi 20 septembre. Corte-Ile Rousse rendra visite à Antibes (15 heures). Encore un match compliqué donc pour les hommes d’Adrien Magne qui doivent à présent réagir vite pour ne pas tomber dans la spirale négative…
