Handball N2 : En accueillant Frontignan, Corte – Ile-Rousse n’a plus le choix !

Après s’être imposés face à Marseille, alors leader, le 7 février dernier pour la reprise du championnat suite à une longue trêve, on pensait que Corte – Ile-Rousse avait les moyens d’assurer son maintien très vite dans ce championnat. Malheureusement, les insulaires déjouaient chez eux en recevant Antibes, un adversaire direct ! Puis, ils enchainaient par un nul face à Bagnols et une nouvelle défaite il y a quinze jours à Villeneuve-Loubet, autre formation engagée dans cette course au maintien ! Une défaite amère puisque les hommes du président Jo Orsatelli s’inclinaient d’un tout petit point (26-25). Une cruelle désillusion dans une partie où ils n’ont jamais réussi à prendre l’avantage, courant après le score durant tout le match, même s’ils sont parvenus à égaliser à quatre reprises !





Cette fois, c’est face à la lanterne rouge de ce championnat que les Cortenais vont jouer leur avenir ce samedi à 14 heures. Frontignan n’a qu’une seule victoire à son actif et un match nul, pour 14 défaites. Au match aller, le 14 octobre dernier, les Cortenais s’étaient imposés d’un tout petit point. Ils avaient d’ailleurs signé leur première victoire de ce championnat. Ce samedi, il faudra à tout prix s’imposer pour tenter de revenir en milieu de tableau d’autant que Villeneuve-Loubet se rend à Bagnols, toujours en course pour la deuxième place du championnat, et qu’Antibes reçoit Guilherand-Granges, 3e du classement général… Une victoire remettrait Corte – Ile-Rousse sur de bons rails d’autant qu’il ne reste que sept journées dans ce championnat compliqué, sachant que la prochaine journée se jouera chez le leader, La Crau !

« Nous n’avons pas de questions à nous poser dans cette rencontre capitale. Seule la victoire sera belle. Les gars devront rester concentrés jusqu’au bout et ne rien lâcher. Ils devront faire preuve de solidarité et se montrer efficaces sur les tirs. La victoire est impérative », martelait Jo Orsatelli !

Le groupe devrait être le suivant : Ribeiro, Zairi, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang, Rafini.

