CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Gouvernement Lecornu : La majorité des ministres sortants reconduits, sauf Laurent Marcangeli 05/10/2025 ​Voitures électriques : en Corse, déjà une forte demande pour le leasing social version 2025 05/10/2025 Football Grand Sud :  l'ASPorto-Vecchio se qualifie en Coupe de France, la SVARR s'impose à Afa 05/10/2025 Bastia : les étudiants du lycée Paul-Vincensini se mobilisent pour pour les enfants malgaches 05/10/2025

Handball N2 - Corte tombe à Bagnols


Mario Grazi le Dimanche 5 Octobre 2025 à 11:41

Après un bon match nul ramené d’Antibes il y a quinze jours, on attendait de Corte – Ile-Rousse un résultat positif ce samedi lors de son déplacement chez la lanterne rouge Bagnols. Mais après avoir mené de 3 points à la 48e minute, le HBC a encaissé 7 buts en se montrant très imprécis aux tirs. Finalement Corte – Ile-Rousse s’est incliné 37-33 !



Handball N2 - Corte tombe à Bagnols
Salle Les Eyrieux.
Bagnols bat Corte – Ile-Rousse 37-33 (mi-temps : 13-19).
Arbitres : MM. Achani et Mahmoudi.
Bagnols
Dupjanhanec, Therond, Ayme (3), Guarneri (2), Mas (4), Tourraton (8), Centelles (9 arrêts), Mathis-Kinaoui (5), Rocha (2), Poizot, Mondon, Brisco (8), Serpegini (5).
Corte – Ile-Rousse
Gimenez (1), Pannequin-Poggioli (2), Rafini (1), Mebarek (1), Galibert, Almeida, Niang (11), Berenyi (3), Saura (10), Aillaud (1), Chamekh (3), Alfieri, Sroka (13 arrêts).


En déplacement chez la lanterne rouge ce samedi, et privé de son gardien fétiche Ribeiro, blessé, Corte – Ile-Rousse avait la possibilité de lancer enfin sa saison et d’engranger sa première victoire. Menés dès les premières minutes par une formation rhodanienne volontaire, les Cortenais réagissaient pour recoller au score et prendre l’avantage à la 5e minute par Saura, auteur d’un excellent match (3-2). Mais un avantage de courte durée puisque Bagnols repartait de l’avant et même si Sroka multipliait les arrêts sur sa ligne, il ne pouvait empêcher les locaux de mener 12-9 à la 16e minute. Niang, Saura et Berenyi permettaient aux insulaires de revenir à égalité deux minutes plus tard mais trop de maladresses devant les buts donnaient une fois encore l’avantage aux locaux qui menaient 20-17 à la pause. Tandis que Mebarek écopait d’un carton rouge juste avant la mi-temps et privait ses coéquipiers de sa présence en deuxième période…
Les hommes d’Adrien Magne retrouvaient de l’allant à l’entame de la deuxième période. Ils revenaient sur leurs adversaires et prenaient l’avantage à la 37e minute : 24-23 puis 25-23. Le score restait serré entre les deux formations durant plus de cinq minutes où les deux gardiens se mettaient en évidence pour garder leurs cages inviolées. Et ce sont les Cortenais qui prenaient le meilleur sur leurs adversaires en menant 30-27 à la 48e minute. On pensait alors que la partie tournerait définitivement à l’avantage de Corte – Ile-Rousse mais entre les arrêts de Centelles et les tirs approximatifs les visiteurs se laissaient dépasser par leurs adversaires qui marquaient 7 buts en 5 minutes contre un seul à Corte – Ile-Rousse ! Bagnols revenait donc à hauteur de ses hôtes avant de prendre l’avantage à la 53e minute : 32-31. Les tirs manqués de Berenyi et Gimenez dans la foulée confortaient Bagnols qui scorait à nouveau et qui s’imposait finalement 37-33 !
La prochaine journée aura lieu le samedi 18 octobre et Corte – Ile-Rousse recevra Villeneuve-Loubet à 15 heures. Il faudra absolument remporter cette rencontre pour sortir de cette bien peu reluisante dernière place…
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos