Handball N2 - Corte tombe à Bagnols

Salle Les Eyrieux.

Bagnols bat Corte – Ile-Rousse 37-33 (mi-temps : 13-19).

Arbitres : MM. Achani et Mahmoudi.

Bagnols

Dupjanhanec, Therond, Ayme (3), Guarneri (2), Mas (4), Tourraton (8), Centelles (9 arrêts), Mathis-Kinaoui (5), Rocha (2), Poizot, Mondon, Brisco (8), Serpegini (5).

Corte – Ile-Rousse

Gimenez (1), Pannequin-Poggioli (2), Rafini (1), Mebarek (1), Galibert, Almeida, Niang (11), Berenyi (3), Saura (10), Aillaud (1), Chamekh (3), Alfieri, Sroka (13 arrêts).





En déplacement chez la lanterne rouge ce samedi, et privé de son gardien fétiche Ribeiro, blessé, Corte – Ile-Rousse avait la possibilité de lancer enfin sa saison et d’engranger sa première victoire. Menés dès les premières minutes par une formation rhodanienne volontaire, les Cortenais réagissaient pour recoller au score et prendre l’avantage à la 5e minute par Saura, auteur d’un excellent match (3-2). Mais un avantage de courte durée puisque Bagnols repartait de l’avant et même si Sroka multipliait les arrêts sur sa ligne, il ne pouvait empêcher les locaux de mener 12-9 à la 16e minute. Niang, Saura et Berenyi permettaient aux insulaires de revenir à égalité deux minutes plus tard mais trop de maladresses devant les buts donnaient une fois encore l’avantage aux locaux qui menaient 20-17 à la pause. Tandis que Mebarek écopait d’un carton rouge juste avant la mi-temps et privait ses coéquipiers de sa présence en deuxième période…

Les hommes d’Adrien Magne retrouvaient de l’allant à l’entame de la deuxième période. Ils revenaient sur leurs adversaires et prenaient l’avantage à la 37e minute : 24-23 puis 25-23. Le score restait serré entre les deux formations durant plus de cinq minutes où les deux gardiens se mettaient en évidence pour garder leurs cages inviolées. Et ce sont les Cortenais qui prenaient le meilleur sur leurs adversaires en menant 30-27 à la 48e minute. On pensait alors que la partie tournerait définitivement à l’avantage de Corte – Ile-Rousse mais entre les arrêts de Centelles et les tirs approximatifs les visiteurs se laissaient dépasser par leurs adversaires qui marquaient 7 buts en 5 minutes contre un seul à Corte – Ile-Rousse ! Bagnols revenait donc à hauteur de ses hôtes avant de prendre l’avantage à la 53e minute : 32-31. Les tirs manqués de Berenyi et Gimenez dans la foulée confortaient Bagnols qui scorait à nouveau et qui s’imposait finalement 37-33 !

La prochaine journée aura lieu le samedi 18 octobre et Corte – Ile-Rousse recevra Villeneuve-Loubet à 15 heures. Il faudra absolument remporter cette rencontre pour sortir de cette bien peu reluisante dernière place…

