Handball N2 - Corte doit réagir à Antibes

Défaits la semaine passée face à Istres, les Cortenais se doivent de réagir pour ne pas sombrer dans une spirale négative qui aurait de fâcheuses conséquences au classement général, mais aussi sur le moral des troupes. Et pour cela il ne faudra retenir que le bon de la semaine dernière à savoir la deuxième partie de la première période où l’on avait vu Corte-Ile Rousse réagir de la meilleure des manières en revenant à la hauteur de leurs adversaires et en prenant l’avantage. De courte durée, malheureusement, avant de retomber dans leurs travers du début de match et en se laissant distancer pour s’incliner 29-32. Certes, les gardiens adverses étaient dans un état de grâce, les défenseurs ont pratiqué leur jeu en montant très haut au marquage et en empêchant les Cortenais de développer leurs offensives à travers de nombreuses récupérations. Mais les locaux n’ont pas su contrer ce système et de surcroit ils ont commis de trop de fautes dansa les transmissions ainsi que sur les tirs. Ils sont passés à côté de leur sujet et ont laissé une victoire qui semblait à leur portée, du moins dans leur meilleur temps fort.





Ce samedi, salle Saint-Claude d’Antibes (15 heures), les hommes d’Adrien Magne devront donc cravacher pour tenter de ramener au point le nul. L’an passé, Corte-Ile Rousse s’était incliné au match aller mais avait su se racheter pour s’imposer avec la manière 34-27. C’est ce HBC là que l’on aimerait donc voir ce samedi à Antibes, conquérant et appliqué. Pour autant cette rencontre s’annonce compliquée car Antibes reste également sur deux défaites et aura à cœur d’ouvrir son compteur points, tout comme Corte-Ile Rousse.





Le groupe retenu par Adrien Magne devrait être le suivant : Gimenez, Pannequin-Poggioli, Rafini, Mebarek, Ribeiro, Galibert, Niang, Berenyi, Saura, Aillaud, Chamekh, Pages, Sroka et Troussel.

