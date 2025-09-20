Handball N2 - Corte arrache le nul à Antibes (31-31)

Corte-Ile Rousse a démarré très fort cette partie en laissant son adversaire sans réaction durant cinq bonnes minutes et en menant 3-0. Les hommes d’Adrien Magne vont maintenir Antibes à un ou deux points tout au long de cette première période. Ils vont ainsi rentrer aux vestiaires avec un coussin confortable de trois points : 17-14.

Malgré un bon début de deuxième période, Corte-Ile Rousse va lâcher du lest en perdant trop de balles dans les transmissions et en se montrant moins efficace aux tirs. De surcroit le gardien adverse va arrêter deux fois plus de tirs que l’insulaire. Et finalement Antibes va revenir sur les Cortenais qui trouvent cependant les forces nécessaires pour repasser devant à trois points à la 45e minute. Pourtant les Antibois vont inscrire un 4-0 dans la minute suivant et prendre l’avantage pour la première fois dans cette partie. On craint alors pour Corte-Ile Rousse. Il n’en sera rien. Menés d’un point à la 59e, les hommes de Magne vont parvenir à inscrire le but salvateur sur le gong et arracher ainsi les points du match nul : 31-31.

Un excellent résultat pour le HB Corte-Ile Rousse sachant que l’an passé cette même formation s’était imposée de 11 points !

Corte se déplacera à nouveau pour la prochaine rencontre. Elle aura lieu le 4 octobre à Bagnols.

