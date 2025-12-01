Handball N2 - Corte - Ile-Rousse tombe à La Valette

Cette huitième journée de championnat de Nationale 2 conduisait Corte - Ile-Rousse dans le Var et plus précisément à La Valette. Une formation qui comptait le même nombre de points que les insulaires avant le début de la rencontre et qui restait, elle sur une déroute face à Istres. Tout comme les Corses, les Varois avaient la ferme intention de se racheter. Mais ce sont les Cortenais qui entraient le plus vite et le mieux dans la partie. Ils menaient d'ailleurs de cinq buts après 25 minutes de jeu. Mais Galibert se blessait à la cheville, tandis que Gimenez et Niang accusaient un gris coup de fatigue. Tant et si bien que Corte-Ile-Rousse accumulait les erreurs offensives. Même si Sroka se montrait à son avantage sur sa ligne, La Valette revenait dans le match et recollait à ses adversaires. Mais Corte - Ile-Rousse entrait aux vestiaires avec un but d'avance : 14-13. " Nous aurions dû être largement devant et mener 18-10 à la pause si nous avions été plus sérieux en attaque", pestait le coach, Adrien Magne...





En seconde période les insulaires se sont appuyés sur leurs jeunes pour tenter de repartir de l'avant. Mais les locaux ne l'entendaient pas de la même façon. Sroka et Belmonte se montraient moins à la hauteur dans les buts. Galibert souffrait, Saura, Gimenez et Niang n'y parvenaient plus. Et La Valette prenait les commandes du match et filait vers une victoire qui lui tendait les bras au fil des minutes. Finalement La Valette brisait les espoirs insulaires et s'imposait 35-30. La situation se complique donc pour Corte - Ile-Rousse qui devra absolument réagir samedi prochain en accueillant Gap, avant dernier au classement. La rencontre se disputera à 14h30.