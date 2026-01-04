Handball N2 : Corte – Ile-Rousse se fait peur face à Frontignan (45-42)

Cosec de Corte.

Corte – Ile-Rousse bat Frontignan 45-42 (mi-temps : 21-19).

Arbitres : MM. Lampe et Menaud.

Corte – Ile-Rousse

Gimenez (11), Rafini (1), Galibert (3), Zairi (3 arrêts), Niang (11), Berenyi (8), Saura (3), Ceccarini (2), Aillaud (1), Chamekh, Pages (5), Alfieri, Ribeiro (6 arrêts).





Frontignan

Barras (3), Merle, Peyrere-Hugues, Da Silva (14), Leroy (1), Vincent (6), Bel (5), Magro (2 arrêts), Bozzolo (5), Rossignol (2), Antonoff (6), Broudard (4 arrêts), Cathala.





Avec un tir de Niang et un pénalty de Saura arrêtés par Broudard, les Cortenais ne pouvaient pas plus mal commencer cette partie. Et c’est Frontignan qui prend les commandes pour mener 3-2, puis 8-6 et 11-8 (16e minute). Corte – Ile-Rousse court après le score, parvient à égaliser à la 19e minute par Gimenez puis à prendre l’avantage à la 21e grâce à une super coup de patte de Rafini : 14-13.





Pour autant, les visiteurs ne font pas de la figuration et continuent de mener la vie dure aux locaux pour reprendre le match à son compte à 15-14 puis à 16-15 à la 23e minute de jeu. Les Cortenais soufrent et les Frontignanais semblent filer vers la pause avec un but d’avance. Fort heureusement, Niang, Gimenez et Berenyi permettent aux insulaires d’écarter leurs adversaires et de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance : 21-19.





Dès l’entame de la seconde période, les Cortenais profitent d’un temps faible de leurs adversaires pour prendre le large et voilà que Corte – Ile-Rousse mène de 4 points à la 38e puis de six points à la 41e minute : 31-26. Gimenez et Niang sont chirurgicaux sur leurs tirs et permettent aux locaux de maintenir Frontignan à bonne distance. Pagès et Berenyi complètent leurs coéquipiers tandis que Ribeiro et Zairi détournent les tirs de Da Silva et Antonoff.





Même si Frontignan jette toutes ses forces dans la bataille, Corte – Ile-Rousse file une victoire certaine en menant 45-40 à deux minutes du terme. Et finalement les « jaune et bleu » signent un précieux succès en s’imposant 45-42.

Le prochain déplacement se fera chez le leader, La Crau, le 4 avril.

