CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Louka Jug (Toni Sport Team POLI de Biguglia) : kick-boxing, K-1 et boxe anglaise, trois combats successifs, trois victoires… 28/03/2026 En Corse, un couple de Lyonnais relève des défis mêlant ramassage de déchets et aide aux agriculteurs 28/03/2026 Corte : CorsiKanaky, un biais pour créer des passerelles entre les deux îles 28/03/2026

Handball N2 : Corte – Ile-Rousse se fait peur face à Frontignan (45-42)


Mario Grazi le Samedi 28 Mars 2026 à 16:24

En recevant la lanterne rouge de ce championnat, Corte – Ile-Rousse se devait absolument de gagner. Les jaunes et bleus se sont imposés, non sans avoir souffert toute la première période. Fort heureusement, lors du deuxième acte les hommes de Magne ont pris la mesure de leurs adversaires pour s’imposer finalement 45-42 !



Grazi Ritratti
Grazi Ritratti
Cosec de Corte.
Corte – Ile-Rousse bat Frontignan 45-42 (mi-temps : 21-19).
Arbitres : MM. Lampe et Menaud.
Corte – Ile-Rousse
Gimenez (11), Rafini (1), Galibert (3), Zairi (3 arrêts), Niang (11), Berenyi (8), Saura (3), Ceccarini (2), Aillaud (1), Chamekh, Pages (5), Alfieri, Ribeiro (6 arrêts).


Frontignan
Barras (3), Merle, Peyrere-Hugues, Da Silva (14), Leroy (1), Vincent (6), Bel (5), Magro (2 arrêts), Bozzolo (5), Rossignol (2), Antonoff (6), Broudard (4 arrêts), Cathala.


Avec un tir de Niang et un pénalty de Saura arrêtés par Broudard, les Cortenais ne pouvaient pas plus mal commencer cette partie. Et c’est Frontignan qui prend les commandes pour mener 3-2, puis 8-6 et 11-8 (16e minute). Corte – Ile-Rousse court après le score, parvient à égaliser à la 19e minute par Gimenez puis à prendre l’avantage à la 21e grâce à une super coup de patte de Rafini : 14-13.


Pour autant, les visiteurs ne font pas de la figuration et continuent de mener la vie dure aux locaux pour reprendre le match à son compte à 15-14 puis à 16-15 à la 23e minute de jeu. Les Cortenais soufrent et les Frontignanais semblent filer vers la pause avec un but d’avance. Fort heureusement, Niang, Gimenez et Berenyi permettent aux insulaires d’écarter leurs adversaires et de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance : 21-19.


Dès l’entame de la seconde période, les Cortenais profitent d’un temps faible de leurs adversaires pour prendre le large et voilà que Corte – Ile-Rousse mène de 4 points à la 38e puis de six points à la 41e minute : 31-26. Gimenez et Niang sont chirurgicaux sur leurs tirs et permettent aux locaux de maintenir Frontignan à bonne distance. Pagès et Berenyi complètent leurs coéquipiers tandis que Ribeiro et Zairi détournent les tirs de Da Silva et Antonoff.


Même si Frontignan jette toutes ses forces dans la bataille, Corte – Ile-Rousse file une victoire certaine en menant 45-40 à deux minutes du terme. Et finalement les « jaune et bleu » signent un précieux succès en s’imposant 45-42.
Le prochain déplacement se fera chez le leader, La Crau, le 4 avril.
 








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos